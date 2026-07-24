Na Stezce korunami stromů Krkonoše si medvědi hnědí uprostřed léta užívají sníh

Medvědy ve sněhu dnes mohli spatřit návštěvníci Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Dvě šelmy se ochlazovaly technickým sněhem vyrobeným v nedalekém SkiResortu Černá hora - Pec, sdělili dnes ČTK zástupci stezky a SkiResortu. Medvědárium s párem medvědů hnědých původem ze Slovenska stezka otevřela na jaře.
"SkiResort připravil sníh v Dětském parku Kabinka na Černé hoře, kde se děti mohou uprostřed prázdnin koulovat a jezdit na bobech. Část sněhu dostali také medvědi, kteří žijí u stezky korunami stromů. Sníh jim nabídne možnost ochladit se, hrabat v něm nebo si s ním hrát. Návštěvníci mohou vše sledovat z chodníku nad medvědáriem, který je součástí stezky korunami stromů," uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
Sníh vznikl pomocí technologie, která umožňuje jeho výrobu nezávisle na venkovní teplotě. Dnes v 08:30 bylo v Janských Lázních 12 stupňů Celsia a zataženo.
Medvědárium je detašovaným pracovištěm zoologické zahrady Safari park Dvůr Králové nad Labem. Výběh o rozloze 5400 metrů čtverečních poskytuje medvědům prostředí horského lesa s možností přirozeného pohybu, úkrytů a klidové zóny. Chov je součástí Evropského chovného programu EEP, který řídí evropský koordinátor. Zpestření medvědího výběhu sněhem bylo podle organizátorů akce předem konzultováno s odborníky, kteří o zvířata pečují, a také se Správou Krkonošského národního parku.
V sobotu 25. července obě místa, tedy Dětský park Kabinka na Černé hoře a medvědárium, propojí rodinná akce Po stopách medvědů, která začne u horní stanice kabinové lanovky na Černé hoře a skončí u Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Účastníky čeká cestou deset stanovišť s úkoly. Mohou ji zdolat pěšky i s využitím horské koloběžky. "A jako bonus se mohou podívat, co se sněhem uprostřed léta medvědi provedli," dodala Plchová. Do sobotního programu se lze zapojit kdykoliv mezi 10:00 a 16:00.
Obyvatelé výběhu, medvědi Alica a Michal, byli v roce 2023 nalezeni jako osiřelá mláďata ve Vysokých Tatrách. Ochranáři je tehdy odchytili poté, co se jejich zdravotní stav zhoršoval. Společně s nimi byl nalezen i jejich sourozenec Hugo, který dnes žije ve Francii. Medvědi se už nemohou vrátit do volné přírody, proto byli zařazeni do mezinárodního chovného programu, uvedli zástupci projektu.
Stezka otevřená v roce 2017 patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Královéhradeckém kraji. Loni na ni přišlo 170.000 lidí. Stezka korunami stromů má délku 1,5 kilometru a je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž.
Medvědi ve volné přírodě v Krkonoších nežijí. Poslední v Krkonoších prokazatelně ulovený medvěd byl v roce 1726 v oblasti Sedmidolí nad Špindlerovým Mlýnem.