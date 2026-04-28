Na stezce na vrch Zebín u Jičína začala stavba dubových schodů a zábradlí

Stavbaři začali v minulých dnech budovat dubové schody a zábradlí na turistické stezce na vrch Zebín u Jičína. Cesta by díky nim měla být bezpečnější a pohodlnější. Úprava by také měla zamezit erozi kopce, kterou podporuje to, že si turisté vyšlapávají vlastní cesty. Práce, které zadalo město Jičín, by měly trvat do poloviny srpna, řekl dnes ČTK jednatel stavební firmy Taxus Petr Bláha. Čedičový vrch Zebín s výškou 399 metrů nad mořem je od roku 1980 přírodní památkou. Patří k oblíbeným turistickým a výletním cílům.
Výletníci se od 20. dubna kvůli stavbě schodů na vrch Zebín po modře značené turistické stezce nedostanou. Od odbočky u vodojemu se mohou na vrchol vydat západní cestou kolem bývalého čedičového lomu.
Asi čtvrt kilometru dlouhou trasu s převýšením 56 metrů stavbaři osadí 425 dřevěnými stupni, které budou široké zhruba jeden metr. V nejstrmějších místech budou schody navazovat na sebe. Zábradlí bude dlouhé asi 220 metrů. Přibližně ve dvou třetinách cesty na vrchol bude větší mezipodesta s lavicí, odkud bude vyhlídka do krajiny a na Valdice.
Na schody firma Taxus spotřebuje asi 11 metrů krychlových dubového řeziva, uvedl Bláha. Na stezku také nainstaluje devět svodnic pro odvod vody. Na kotvení ocelovými prvky spotřebuje přes dvě tuny ocelového materiálu.
Cena díla bude 3,62 milionu korun, z nichž by přes polovinu měla uhradit dotace od Královéhradeckého kraje, uvedla místostarostka Jičína Alena Stillerová (ANO).
Úpravy na stezkách na Zebín nechalo město udělat již v letech 2023 a 2024. Na modře značené trase nechalo na exponovaných místech osadit asi 28 metrů zábradlí a 20 dřevených stupňů. Na stezce západní stranou podél lomu, kde byla eroze mnohem rozsáhlejší, stavbaři instalovali 130 metrů zábradlí.
K Zebínu vede z centra Jičína cesta dlouhá asi tři kilometry, vede známou lipovou alejí. Na vrchu kopce je barokní kaplička svaté Máří Magdalény. Na úpatí kopce je dřevěná zvonice, na jihozápadní straně opuštěný lom. Z kopce je výhled do Jičínské kotliny, vidět lze například kopce Kumburk, Veliš, Prachovské skály, Kozákovský hřbet či vrch Tábor.