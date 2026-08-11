Na Trutnovsku zemřel v pondělí při nehodě motorkář, za pondělí v ČR čtyři mrtví

Při pondělních nehodách zemřeli na silnicích čtyři lidé. Jedním z nich byl motocyklista na Trutnovsku, který se srazil s osobním autem. Tragické byly i předchozí dva víkendy, kdy od pátku do neděle zemřelo vždy osm lidí.
Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních haváriích podle statistik zemřelo 41 lidí, meziročně o šest víc. Dosud nejvíc obětí v jeden den bylo podle předběžných údajů poslední červencové pondělí, kdy při nehodách zemřelo šest lidí.
Motorkář na Trutnovsku zemřel v pondělí večer po střetu s osobním autem. Nehoda se stala na silnici I/14 v obci Rudník. Třiačtyřicetiletý řidič osobního vozidla při vjíždění na silnici z místa mimo komunikaci zřejmě nedal motocyklu přednost, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Dechová zkouška u řidiče auta vyšla negativně stejně jako drogový test. U sedmačtyřicetiletého řidiče motocyklu byla nařízena soudní pitva.
"Podle dosud zjištěných skutečností řidič osobního vozidla nedal přednost v jízdě řidiči motocyklu jedoucímu po hlavní pozemní komunikaci zleva a došlo k jejich střetu. Obě vozidla jsme zajistili pro znalecké zkoumání," uvedla Muzikantová.
Přesné příčiny a okolnosti tragické nehody policie zjišťuje. "Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti," dodala mluvčí.