V Královéhradeckém kraji zůstává na Trutnovsku a v Krkonoších na silnicích po sněžení rozbředlý sníh. Na horách se čeká sněžení i dnes, napadnout by mohlo několik centimetrů sněhu. Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo 15 centimetrů sněhu a celková pokrývka je kolem 40 centimetrů. Uvedli to silničáři, meteorologové a horská služba.
Silnice v nižších polohách kraje byly většinou po chemickém ošetření mokré. Bez omezení byly sjízdné dálnice D11 a D35.
Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, odpoledne a večer by měly srážky a oblačnost ubývat. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů. Na horách má být od minus dvou do minus pěti stupňů Celsia.