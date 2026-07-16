Na většině koupališť v hradeckém kraji voda vyhovuje, horší ji má Oborský rybník

Kvalita vody v kontrolovaných přírodních koupalištích v Královéhradeckém kraji zůstává většinou dobrá. Horší vodu má podle posledních rozborů Oborský rybník u Jinolic na Jičínsku a přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou, vyplynulo z informací na webu Krajské hygienické stanice (KHS) Královéhradeckého kraje.
Hygienici dnes zveřejnili výsledky rozborů vody odebraných 13. července také z koupališť v přírodě Dachova u Hořic, Pecka a Sobotka na Jičínsku, z Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku a z koupaliště Včelné u Rychnova nad Kněžnou. Tam voda vyhovuje, stejně jako na všech umělých koupalištích v kraji. Na koupališti Kemp Písák v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku je voda podle posledních rozborů také vhodná ke koupání, pouze má sníženou průhlednost.
"V tomto týdnu hodnotíme kvalitu vody odebranou z Oborského rybníku znovu jako zhoršenou z důvodu zvýšeného počtu sinic a chlorofylu-a při snížené průhlednosti vody. Upozorňujeme proto na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní potíže," uvedla mluvčí KHS Veronika Krejčí.
Doporučení osprchovat se po koupání platí kvůli zhoršené kvalitě vody také na koupališti Dolce u Trutnova.
Zatím jediným přírodním koupalištěm v kraji, které kvůli nevhodné vodě ukončilo koupací sezonu, je Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Koupání v něm je od poloviny června na vlastní nebezpečí. Kemp Stříbrný rybník je v provozu bez omezení.
V minulém týdnu hygienici informovali o jakosti vody například ve vodní nádrži Rozkoš v oblasti Velká Jesenice, na koupališti v Teplicích nad Metují, na koupališti Koupálo Janovičky v Heřmánkovicích na Náchodsku nebo na vrchlabském koupališti Vejsplachy na Trutnovsku. Podle rozborů tam byla voda bez závad.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na místech uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam na vlastní nebezpečí. Pokud lidé zaznamenají zdravotní potíže v souvislosti s koupáním, kvůli kterým museli vyhledat lékařskou péči, měli by o tom hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.