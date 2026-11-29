Na horských silnicích a cestách ve vyšších polohách v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji leží uježděný a místy zledovatělý sníh. V Krkonoších na nesolených cestách má vrstva sněhu sílu do pěti centimetrů. Hlavní silniční tahy včetně dálnic D11 a D35 byly v obou krajích ráno většinou suché. Teploty na východě Čech dnes ráno klesly až na minus 20 stupňů Celsia. Uvedli to ráno silničáři a meteorologové.
Kromě Krkonoš leží na silnicích sníh v Orlických horách. Na Rychnovsku na cestách hrozí námraza. V Pardubickém kraji musejí řidiči se sněhem počítat na silnicích ve vyšších polohách Orlickoústecka, Svitavska a Chrudimska. Zbytky sněhu leží na silnici I/11 mezi Suchým Vrchem a Červenovodským sedlem na Orlickoústecku. Na nesolených silnicích v Železných horách na Chrudimsku je vrstva sněhu místy zledovatělá.
Největší mráz, minus 20 stupňů, byl dnes v Orlickém Záhoří na Rychnovsku na východní straně Orlických hor. V Králíkách na Orlickoústecku bylo v noci na dnešek až minus 18,1 stupně. V Třebařově na Svitavsku mylo minus 17 stupňů, pod minus 15 stupňů klesla teplota v Deštném v Orlických horách. Ve Vrchlabí na Trutnovsku bylo minus 14 a v Trutnově minus 12. Na Sněžce bylo minus 9,2 stupně.
Dnes by mělo být na východě Čech jasno až polojasno, odpoledne by měla oblačnost pozvolna přibývat. Teploty by se měly pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, na horách má být od minus čtyř do minus jednoho stupně.