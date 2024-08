Hronov

Na závěr šanson i metal

V 15 hodin bude v Jiráskově parku představení Abraxas Dabraxas aneb Příběh malé čarodějnice. V 17 hodin vystoupí na velkém pódiu autorský šanson 6 NaChodníku sourozenců Lucie a Tomáše Peterkových. Taneční skupina orientálních tanců Sahar s Kouzlem orientu přijde na řadu o dvě hodiny později. Ve 20.30 hodin se představí Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov. Krátce před 22. hodinou vyrazí od rodného domku Aloise Jiráska průvod komediantů. Oficiální slavnostní zakončeníbude ve 22 hodin na hronovském náměstí.

Kohoutov

Lidová řemesla s Bárou Basikovou

Desítky stánků s rukodělnými výrobky zaplní druhou srpnovou sobotu Kohoutov na Trutnovsku, kde je 30. ročník Lidových řemesel. Novinkou bude dobová módní přehlídka. K vidění bude hrnčířství, drátování, práce se slámou, šperkařství, košíkářství, řezbářství a další řemesla. Na pódiu vystoupí Bára Basiková, skupiny Javorka, Lokálka, Letopád či H-Song. Vystoupí šermířská skupina Legenda aurea, divadla Kozlík a Kozlíček uvedou loutková představení pro děti. Na programu bude také soutěž o nejkrásnějšího kohouta. Vstupné je 200 korun, senioři nad 65 let zaplatí 100 korun. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Červený Kostelec

Festival zve na folklor

Osmitisícový Červený Kostelec na Náchodsku hostí od středy 14. srpna do neděle 18. srpna mezinárodní folklorní festival. Na 70. ročník dorazí Kolumbijci, Thajci, Tchajwanci, Gruzínci, Mexičané, Indové či Slováci. Na úvod v amfiteátru pod korunami stromů vystoupí zpěvačka Lucie Bílá a kapela Čechomor. Bude se vyhlašovat ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2023. Letos dorazí jedenáct zahraničních souborů, čtyři tuzemské a chybět nebude ani domácí dětský Hadářek. Podívanou slibují například tanečníci na chůdách z francouzského souboru Lous Dé Bazats, kteří upomínají na pastýře ovcí v 17. století pohybující se v terénu s křovisky a občasnými bažinami.