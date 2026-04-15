Náchod a Kudowa-Zdrój uctily památku vězňů bývalého nacistického tábora

Pietního setkání v Náchodě a v nedalekém polském městě Kudowa-Zdrój věnovaného památce vězňů bývalého zajateckého tábora v Kudowě-Zdróji se dnes zúčastnily desítky lidí. Akce připomněla také příběh italského vojáka z města Mirano Luigiho Baldana, který na konci války z tábora uprchl. Na programu byl i symbolický Pochod paměti nebo předání medaile Baldanovi in memoriam. ČTK to řekla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Zástupci obou měst předali městu Mirano obraz zobrazující Baldanův útěk, jehož autorem je polský malíř Krzysztof Kurzydlak.
"Akce se zúčastnili zástupci měst Náchod, Kudowa-Zdrój a Mirano. Pietní setkání a následný symbolický Pochod paměti zdůraznily odvahu vězňů i solidaritu místních obyvatel, kteří jim pomáhali," sdělila Adlof.
Program dnes začal ranní bohoslužbou v kostele poblíž bývalého zajateckého tábora v Kudowě-Zdróji. Symbolický Pochod paměti měřil zhruba 700 metrů a vedl ulicí Łąkowa do areálu bývalého tábora, který připomněl úsek trasy, kudy Luigi Baldan 15. dubna 1945 prchal před jednotkami SS.
"V pomyslném cíli zazněla mimo jiné slavná italská píseň Torna a Surriento v podání kudowského zpěváka Andrzeje Bilińského. Na závěr účastníci vyslechli Žalm 23 v italštině, češtině a polštině, symbol společné paměti tří národů," uvedla Adlof.
Program pokračoval v Náchodě v obřadní síni radnice při setkání zástupců všech tří měst a dalších institucí za přítomnosti dcery Luigiho Baldana Cateriny Baldanové.
"Příběh Luigiho Baldana připomíná nejen tragédii války, ale také lidskost a solidaritu lidí v našem regionu. Je důležité tyto příběhy předávat dalším generacím," uvedl starosta Náchoda Jan Birke (Jan Birke pro Náchod). Dnešní akce podle něj připomněla hodnoty odvahy, solidarity a přeshraniční spolupráce.
Pohraniční Náchod zažíval na konci války dramatické dny. V květnu 1945 pomohli obyvatelé Náchoda stovkám židovských vězeňkyň z pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Žakši (Sackisch), která byla na území dnešního města Kudowa-Zdrój. Nabídli jim jídlo, nocleh, ošetření i oblečení. Po kolapsu tábora se vězeňkyně vydaly pěšky do Náchoda. V táboře byli vězněni také italští vojáci, sovětští váleční zajatci i polští civilisté.
Před 81 lety byl dnes dvacetitisícový Náchod mezinárodním městem, kde dostali pomoc i italští, francouzští či britští zajatci. "Dnešní akce vedle pomoci vězňům za druhé světové války zdůraznila i návaznost na poválečnou pomoc uprchlíkům při akci Bricha, během níž přes Náchod a Kudowu prošlo přibližně 70.000 lidí," uvedla Adlof.
Většinou šlo o Židy, které předtím nacisté věznili v koncentračních táborech. Židé, kteří Náchodem tehdy prošli, směřovali většinou do britského Mandátního území Palestina, kde hledali nový domov a kde v roce 1948 vznikl stát Izrael. Jejich přesun přes tehdejší Československo umožnila záchranná mezinárodní akce Bricha, na které se podílela tehdejší československá vláda.