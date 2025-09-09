Mladá kapela Ida the Young s česko-britskou zpěvačkou Irish Hobson-Mazur loni získala cenu Vinyla v kategorii Objev roku a dostala se do širší nominace ve stejné kategorii na Cenu Anděl 2024.
Kapela sbírá zkušenosti v českých a slovenských klubech i v zahraničí. Vstupenky za výhodnější ceny jsou již v předprodeji.
Zdejší kantoři coby pořadatelé už chystají i první přednášku nové sezony. V pátek 19. září dorazí literární vědec, vysokoškolský pedagog a editor Michal Přibáň, který se bude věnovat torontským letům náchodského rodáka Škvoreckého.
„Michal Přibáň přednáškou naváže na svou loni vydanou úspěšnou knihu Errol, jež představila Josefa Škvoreckého v jeho náchodském a pražském životním období. Nyní se za manželi Škvoreckými vypravíme do Kanady, kde od roku 1969 žili, psali, vydávali knihy, redigovali a tiskli časopisy a věnovali se mnoha dalším, veřejnosti nepříliš známým činnostem,“ zvou pořadatelé.
Kulturní prostor se zajímavými hosty, koncerty i představeními funguje od loňského podzimu.