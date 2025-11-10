Dorota Barová se představí coby všestranná zpěvačka a violoncellistka, svébytná autorka hudby a textů v polštině oceněná cenou Anděl za sólový debut Iluzja z roku 2018, která se vydala na sólovou dráhu. Nové album Píseň pro Mi jí vychází v těchto dnech.
Ve čtvrtek 13. listopadu od 18 hodin je na programu autorské čtení a hraní Pavla Skořepy a Davida Jány. Pořadatelé zvou na „všední“ poezii, klarinet i zpěv.
V pátek 14. listopadu od 19 hodin se chystá koncert Unger Jansen. „Za jménem maďarsko-švédského básníka, botanika a výtvarníka s českými kořeny se skrývá manželská dvojice introvertů, frontmanů kapel Zrní a DVA, Jana a Báry Ungerových, hrající svůj vlastní táborákový revival. Ti se vydávají vstříc studu na malá pódia, kde hrají akustické verze písniček svých kapel, bez pomoci svých kapelních spoluhráčů,“ zve pořadatel a pedagog Štěpán Macura.
Festival tentokrát nabízí osm pořadů. Přivítá třeba i anglistu a publicistu Josefa Rauvolfa. Závěr tradičně obstará propagátor fyzického básnictví Petr Váša.
Vstupenky jsou k mání v předprodeji, na koncerty platí permanentka Hudbaula.