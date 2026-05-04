Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Autor: , ČTK
  12:22aktualizováno  12:22
V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze kyvadlově. Kolony po ránu sice nevznikaly, město se jich však obává.

Přestavba okružní křižovatky na silnici I/33 nedaleko hypermarketu Albert začala v půli března. Dosud tam auta jezdila oběma směry po jedné polovině budoucího kruháku.

Ráno už policisté přehradili část silnice a přesměrovali provoz na hotovou část rondelu, přiléhající k budovanému obchvatu. Čekalo se, až se rozpustí ranní špička. Důvodem bylo, že na středních školách se od pondělka píší didaktické testy ve společné části maturit.

„V pár minutách začínáme,“ hlásila po osmé hodině mladá žena s vysílačkou, která zastavovala auta ve směru od města.

Při stavbě první poloviny kruhového objezdu jezdila auta obousměrně po jednom pruhu, nově je doprava kyvadlová a očekávají se kolony (4. května 2026).
Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s Polskem kyvadlově po polovině křižovatky (4. května 2026).
Město varovalo před kolonami. Spediční firmy i automobilisty vyzvalo, ať se Náchodu v těchto týdnech vyhnou. Zásadní problém se změnou provozu nenastal. Od Polska sice najížděly kamiony, ale stály nejvýš k hraničnímu mostu. Z obou stran se tvořily fronty jen asi deseti aut.

„Máme tu celkem pět pracovníků, jeden bude ke střídání, dva řídí provoz tady a dva jsou ještě na okružní křižovatce u Kauflandu. Zabezpečují, aby řidiči nestáli v kruhovém objezdu, když se odtud potáhne kolona. To je největší zlo, kvůli tomu se v Náchodě tvoří většinou kolony, protože se auta postaví do kruháku a ti, co by mohli jet dál, pak neprojedou. Když tady bude kolona, pracovníci zastaví další kruhový objezd, dokud se to neuvolní,“ vysvětluje Lukáš Klofera, který zajišťuje pro stavbaře řízení dopravy.

„Kolegové pohlídají, když se auta začnou štosovat u Kauflandu. Jsme tu první den a uvidíme vývoj situace, jak to bude vypadat dál. Domluvíme se stavbou, jak přizpůsobíme počet personálu. Ale zatím vidíte, jak to tu vypadá,“ obhlíží Lukáš Klofera docela klidnou situaci.

Pracovníci s terčíky budou pouštět auta kyvadlově vždy od 5:30 do 18:00. Pak je vystřídají semafory.

V okolí se pohybuje několik policejních hlídek. „Začali jsme teprve před deseti minutami, uvidíme, co přinese pondělek a pak noc. To už tu budou fungovat semafory, které řidičům ukáží, kdy se mají připravit k odjezdu. Uvidíme, jestli si vzali k srdci varování, že se Náchodu mají vyhnout,“ glosuje jeden z policistů, který šel obhlédnout, kolik aut stojí před křižovatkou.

Stavbaři okamžitě přistavili frézu a hned začali odstraňovat asfalt ze staré části křižovatky. Odváželi také betonové zábrany, kolem nichž auta dříve projížděla. Po chodníku hned vedle strojů se sem tam proplete cyklista nebo chodec.

„Dá se tady vůbec projít? Potřebuji se dostat na celní správu. Jdu pěšky, protože to mám kousek, a zpátky se vrátím kolem řeky. Vypadá to ale zatím, že to stavbaři mají docela ošéfované, že to snad nebude tak hrozné,“ hodnotí obyvatelka z nedalekého paneláku u Běloveské ulice. Z oken má výhled na hlavní tah na Polsko, dost často to tu prý s dopravou nestojí za nic.

V obchodní zóně kolem Kauflandu je docela živo, křižovatkou se lidé až zase tolik neznepokojují. „Přijeli jsme do Náchoda přes Polsko a stejně tak se i vrátíme domů. Nijak zvlášť jsme se proto stavby neobávali. Do Náchoda teď ale pojedeme autem, jen když budeme muset třeba k doktorovi, jinak ne. Syn to vyřešil tak, že jezdí vlakem,“ popisuje Hana Strajner z Velkého Poříčí, která má právě za sebou velký nákup a odjíždí.

V druhé etapě přestavby křižovatky se počítá pouze s kyvadlovým provozem. Pro cestování autem směrem na Hronov a Broumov řidiči mohou zvolit trasu přes Českou Skalici a Červený Kostelec.

Informace o dopravní situaci v Náchodě se dají najít na webu města i jeho sociálních sítích, k dispozici jsou záběry z webových kamer. Policie chystá zvýšený dohled, může dojít na dočasná opatření, například otočení směru v ulici Volovnice, kterou auta z centra míří ke křižovatce U Itálie.

Náchod patří v Královéhradeckém kraji k městům nejvíce zatíženým dopravou. Denně přes něj projede 24 tisíc osobních aut a asi šest tisíc kamionů.

Okružní křižovatka vzniká na výpadové silnici do Polska asi 500 metrů před hraničním přechodem. Bude se z ní také vyjíždět na nyní budovanou přeložku silnice směrem na Hronov. Obchvat Náchoda v Bělovsi skončí mimoúrovňovou křižovatkou v sousedství rondelu.

Přeložku silnice II/303 z Náchoda na Hronov buduje Královéhradecký kraj, měla by být hotová na konci letošního roku. Stavba obchvatu, který z Náchoda odvede tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Polsko a na Broumovsko, začala loni v březnu. Hotová má být v roce 2028.

