Galerie v Náchodě se vrací k Jiřímu Kodymovi, malíř Procházka ukáže házenkářky

Letos bylo zrušeno Kodymovo rodinné soukromé muzeum v Náchodě, a tedy nynější výstava je poslední možností pro diváky vidět jeho zásadní díla v chronologicky uspořádaném souboru, včetně posledních malířských prací vytvořených po roce 2000.
Druhou část tvoří výběr Kodymovy grafiky, převážně z galerijních akvizic z posledního desetiletí, dosud nevystavených.
Malíř Přemysl Procházka, umělecký kovář a absolvent brněnské Fakulty výtvarného umění, je zároveň fanoušek kuřimského ženského házenkářského týmu Kohoutky. Shodný název nese i výstava. Na obrazech zachytil házenkářky a tvrdý sport, který také kdysi hrál.
Výstavy trvají do 7. června.