Polská strana upozorňovala, že změní organizaci dopravy od pondělních 9:00. Přípravy byla pozvolné.

„Polská strana bezpečnostní opatření již spustila, dezinfekční bránu zprovozní v úterý, nyní jsou kontroly namátkové, ale k tomu mi nepřísluší se vyjadřovat. Průjezd přes Náchod vypadá jako v běžný den. My monitorujeme situaci. V případě, že by se tvořily kolony, budeme dopravu usměrňovat a okamžitě reagovat. Máme o několik hlídek víc v terénu,“ uvedla v 11:30 mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Přípravy se zřejmě příliš nedařily. „Je tu hodně polských hasičských i policejních aut. Chystají vjezdovou bránu, hasiči před chvílí při vrtání do asfaltu ohnuli vrták a jeli shánět jiný. Pak se ještě ukázalo, že jim schází elektřina, nejspíš si ještě dovezou elektrocentrálu. Jeden kamion už přes bránu pustili jako test,“ komentoval dopolední situaci u hranic fotograf iDNES.cz.

„Příliš kamionů ale směrem na Polsko nejede, třeba jen pět za půl hodiny. Projet Náchodem bylo snadné, za poslední roky je to výjimečné,“ hodnotil svůj ranní příjezd. Další cesta zpět přes město už byla i s čekáním. Dojet na sídliště Plhov, kde začíná oprava silnice I/14, bylo s kolonou na pět minut. Zpět do centra to trvalo déle, kolona se táhla už z Plhovského náměstí.

Realizace plánovaných oprav

Česká policie varovala už v předstihu, že se mohou tvořit kolony a řidičům hrozí zdržení i proto, že na dvou místech v Náchodě pondělkem začnou i plánované opravy silnic I/14 a I/33.

Od konce března Ředitelství silnic a dálnic ČR nechává opravit osm poničených úseků v Náchodě. Průjezd městem tak trvá někdy i desítky minut.

Od pondělí 5. května do neděle 11. května budou pracovat stavbaři na dvou etapách. Na hlavním tahu I/33 ve směru od Polska uzavřou 80 metrů vozovky na druhé půlce okružní křižovatky u Kauflandu, jezdit se tam bude kyvadlově. „Podle mých informací začnou práce v pondělí ve 12:00,“ řekla policejní mluvčí.

Současně budou frézovat a vyměňovat asfalt na dvousetmetrovém úseku I/14 u benzinky Shell v Kostelecké ulici, řidiči pojedou kyvadlově.

Stavební práce v Náchodě vyjdou na necelých 22 milionu korun, vysoutěžil je Strabag. Celkem jde zhruba o 2,2 kilometru vozovek. Hotovo má být až koncem května.