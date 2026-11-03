Náchod má podepsanou koaliční smlouvu, starostou má být popáté Birke

Trojkoalice sdružení Jan Birke pro Náchod, koalice ODS, STAN a Východočeši – Žijeme Náchodem a hnutí Patrioti Náchoda (PaN) dnes podepsala v Náchodě koaliční smlouvu, která potvrzuje jejich spolupráci ve vedení dvacetitisícového města pro následující čtyři roky. Koalice má ve 27členném zastupitelstvu 17 mandátů. Starostou města by se měl stát popáté Birke. ČTK o tom večer informovali zástupci koalice. Součástí koaliční smlouvy je programové prohlášení do roku 2030. Ustavující zasedání zastupitelstva bude 9. listopadu.
"Mám radost, že jsme se dokázali shodnout na společných prioritách, a především na tom, že chceme dál pracovat ve prospěch Náchoda a jeho obyvatel. Věřím, že nás čekají další čtyři roky dobré spolupráce," uvedl starosta Jan Birke (Jan Birke pro Náchod).
Koaliční partneři se dohodli na rozdělení míst v devítičlenné radě města v poměru 5 : 2 : 2 v pořadí sdružení Jan Birke pro Náchod, Žijeme Náchodem a hnutí PaN. Společným cílem koalice je pokračovat v udržitelném rozvoji Náchoda, zvyšovat kvalitu života obyvatel a vytvářet podmínky pro to, aby město bylo atraktivním místem pro život, uvedli její zástupci.
Za programové priority trojkoalice, která by měla pokračovat ve stejném složení jako doposud, označila dopravu, včetně dokončení výstavby obchvatu Náchoda či zlepšování dopravní dostupnosti jeho příměstských částí, dále parkování, včetně přípravy výstavby parkovacího domu v lokalitě Bílá růže nebo rozvoj bytové výstavby.
Mezi prioritami je také obnova lázeňství v městské části Běloves, konkrétně pak dokončení rekonstrukce lázeňského parku, lázeňského pavilonu Helena, příprava výstavby rehabilitačního pavilonu, vymezení nového lázeňského území a hledání dlouhodobě udržitelného modelu obnovy léčebného lázeňství, včetně rozvoje přeshraniční spolupráce.
K prioritám staronové trojkoalice patří také posílení kapacit městské policie, například vybudování jejího nového zázemí v budově Pražák v Tyršově ulici či modernizace kamerového systému a vybudování pultu centralizované ochrany. Chce se zaměřit také na podporu podnikání, odpovědné hospodaření s vodou a energiemi, péči o veřejný prostor a městskou zeleň, rozvoj zdravotních a sociálních služeb, školství, volnočasové aktivity nebo kulturu a cestovní ruch.
"Naplnění těchto cílů bude vycházet z odpovědného hospodaření města, jeho finančních možností, dostupných dotačních příležitostí a vzájemné spolupráce všech koaličních partnerů. Naší společnou prioritou je rozvíjet Náchod jako bezpečné, moderní, prosperující a přívětivé město," dodal Birke.
Birkeho uskupení získalo 11 mandátů a druhé Sousedé za lepší Náchod, které tvoří lidovci, TOP 09, Zelení, Piráti a nezávislí kandidáti, sedm křesel v zastupitelstvu. Třetí uskupení Žijeme Náchodem bude mít tři zastupitele, stejně jako čtvrtí PaN a hnutí ANO, které získalo tři mandáty.