Menhir, urny, bronzové šperky. Muzeum Náchodska ukazuje cennosti z obchvatů

Štěpánka Tůmová
  8:32aktualizováno  8:32
Muzeum Náchodska vystavuje nejvýraznější nálezy, které archeologové učinili při stavbách obchvatů České Skalice a Jaroměře. Jsou tu broušené kamenné nástroje prvních zemědělců od Hořenic, bronzový náhrdelník z hrobu vážené keltské ženy i čtyřmetrákový pískovcový kámen z keltské svatyně u Říkova. Výstava trvá do 18. ledna.
Vykopávky pod budoucím obchvatem Jaroměře (24. 5. 2022)

Vykopávky pod budoucím obchvatem Jaroměře (24. 5. 2022) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Vernisáž výstavy Cesta do pravěku Náchodska, vlevo je archeolog z hradecké...
Vernisáž výstavy Cesta do pravěku Náchodska (13. června 2025)
Výstava Cesta do pravěku Náchodska ukazuje výjimečné nálezy objevené při...
Výstava Cesta do pravěku Náchodska ukazuje výjimečné nálezy objevené při...
Na výstavě Cesta do pravěku Náchodska jsou k vidění předměty nalezené na třech přeložkách silnice I/33 v sedmi katastrech.

Záchranný archeologický výzkum byl prováděn už v letech 2003 a 2004 na budoucím obchvatu České Skalice, avšak jádrem kolekce jsou zejména nálezy z let 2021 až 2023 z okolí Jaroměře.

Vykopávky pod budoucím obchvatem Jaroměře (24. 5. 2022)
Vernisáž výstavy Cesta do pravěku Náchodska, vlevo je archeolog z hradecké univerzity Ladislav Rytíř. (13. června 2025)
Vernisáž výstavy Cesta do pravěku Náchodska (13. června 2025)
Výstava Cesta do pravěku Náchodska ukazuje výjimečné nálezy objevené při stavbách obchvatů.
„U obchvatu Jaroměře navazujícím na dálnici bylo od počátku jasné, že narazíme na velké množství archeologických lokalit. Čím blíže k Jaroměři, tím jich přibývá. Páteřní cesta, která protíná část okresu Náchod k hranicím, je nejen skutečná, ale je to i cesta do pravěku. O některých lokalitách jsme nic netušili, tak rozsáhlé výzkumy se provádějí málokdy,“ říká kurátor výstavy Jan Tůma.

Ve vitrínách je předmětů jen minimum. Jde o šperky, korálky, keramiku a další artefakty. Z desetitisíců položek je vybrali odborníci, kteří měli jednotlivé úseky silnice na starosti.

Nálezů jsou statisíce

Archeologové z hradecké univerzity už odevzdali nálezovou zprávu z obchvatu Jaroměře, před sebou mají i zpracování nedávno skončeného výzkumu obchvatu Náchoda. Velkoplošných výzkumů mají za poslední roky řadu.

„Když pominu tiskové zprávy a krátké články od expertů, toto je jedna z prvních příležitostí, jak můžeme výsledky naší práce představit veřejnosti. Nálezů jsou už statisíce, na ucelenější výstavu bude třeba si počkat,“ tvrdí archeolog z hradecké univerzity Ladislav Rytíř.

Exponáty sahají od pravěku po středověk. Ty nejstarší pocházejí z osady prvních zemědělců u Hořenic z doby 5 600 až 5 000 př. n. l., která patřila ke kultuře s lineární keramikou šířící se od východního Rumunska do východní Belgie. Osada ležela na pravobřežní říční terase Labe. Archeologové tam dokumentovali 39 sídlištních objektů, dva dlouhé kůlové domy a jeden hrob.

Ukládali urny na říční valouny

Pozoruhodné nálezy jsou také ze Svinišťan, kde se našla dvě žárová pohřebiště z mladší doby bronzové, to menší za zemědělským statkem mělo osm žárových hrobů.

Ve Svinišťanech se našly i žárové hroby z počátku pozdní doby bronzové. Druhý nejbohatší hrob z celé nekropole obsahoval šestnáct nádob, jednu z nich vystavují.

Na terase od Svinišťan na Velký Třebešov se našlo i rozsáhlé pohřebiště lidu lužických popelnicových polí s 35 žárovými hroby z mladší doby bronzové, některé jsou chudší, jiné bohaté.

Tehdejší lidé vyložili dna některých jam říčními valouny, na nich byla urna s popelem. Jednu z amfor, která sloužila jako popelnice v hrobu lužické kultury, tu vystavují v nálezové podobě, jak byla vyzvednuta ze země, i s ponechanými kusy hlíny.

Cesta do pravěku Náchodska

Výstava se koná v Náchodě ve výstavní síni Muzea Náchodska na rohu Tyršovy a Zámecké ulice. Trvá do 18. ledna.

Na expozici se podílelo Muzeum Náchodska a centrum terénní archeologie hradecké univerzity, společnost Archaia Praha a také hradecké a jičínské muzeum, podpořil ji nadační fond Praehistoria Bohemiae. Doprovází ji výpravný katalog.

Zajímavostí z Hořenic je bohatý hrob keltské ženy z doby 375 až 260 př. n. l. V oválné jámě byla unikátní kolekce laténských bronzových šperků: nákrčník s pečetítkovými konci, spona, tři náramky, dva prsteny a dva nápažníky. Ostatky tam však nebyly, podle odborníků mohlo jít o symbolický hrob významné ženy.

V Čáslavkách zase vykopali hrnčířskou pec z mladší doby laténské, tedy 250 až 130 let př. n. l. Ve východních Čechách i celé republice je to ojedinělý nález.

„Jde o pec se středovým pilířem, který nesl rošt, na němž byly keramické nádoby vypalovány,“ uvádí v katalogu archeoložka Sylva Tichá Bambasová. Nález podle ní ukazuje na kontakty s jihovýchodní Evropou, na analýzy vzorků odebraných v okolí se dosud čeká.

Menhir z Říkova

Jedinečný nález se povedl také v Říkově. Archeologové kopali v roce 2003 na budoucím obchvatu České Skalice, rok nato však v sousedství neohlášeně začala stavět jedna firma.

Záchranný výzkum tam narazil v místě laténské a římské osady i na patrně kultovní objekt. Šlo o kruhovou jámu s podlouhlým vstupem se schůdky a oválnou nikou v ose východ-západ. Před nikou se našel povalený trojúhelníkovitý kámen z jemnozrnného pískovce. Archeologové odhadují, že mohlo jít o menhir, který stál původně ve výklenku na východní straně objektu. Že šlo o svatyni, odvozují z mladších analogií.

Ve vesnici se nenašly žádné kovové předměty, proto se předpokládá, že obyvatelé odešli a vše cenné si vzali s sebou, kámen pietně povalili a zasypali jámu pískem.

24. května 2022

Zájemci se na výstavě více dozvědí také o nových metodách, které samotnému výzkumu předcházejí, například o detektorových nebo geofyzikálních průzkumech.

Odborníci ukazují, co se dá vyčíst z odebraných vzorků pylů, zrn, dřevin či kostí. Z analýzy semen a pylů například vyplynulo, že první zemědělci v neolitu u Hořenic pěstovali pšenici dvouzrnku a jednozrnku a nalezeno bylo i zrnko hrachu. Na halštatských sídlištích ze starší doby železné už byl výběr obilí pestřejší.

Ilustrace všednodenního života

Součástí výstavy je i ukázka konzervátorské dílny a také několik předmětů, které konzervátoři zrekonstruovali z nalezených keramických zlomků.

Experimentální archeologii představují muzejníci na modelu neolitického domu u Hořenic, z nějž se v terénu našly jen kůlové jámy.

Tvář výstavě dala výtvarnice Kateřina Šichanová, expozice vyhlíží jako od zavedené velké instituce. Vitríny jsou zakryté a vystupuje z nich jen pár nasvícených předmětů s úspornými popisky. Vše dotvářejí nákresy archeologických situací i ilustrace tehdejšího všednodenního života.

