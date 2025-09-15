Nehody řidičky ve voze Ford Mondeo se staly v Náchodě už 17. července v 18:45. Policisté o nich informovala až nyní, kdy sdělili řidičce ve zkráceném přípravném řízení podezření, že spáchala přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.
„Její jízda byla mimořádně nebezpečná a výrazně vybočovala z běžných dopravních nehod. Při jízdě z ulice Volovnice směrem do Raisovy ulice nezvládla průjezd kruhovým objezdem u Itálie, kde poškodila dopravní značení. Následně pokračovala k dalšímu kruhovému objezdu u Čedoku, kde opět narazila do značení,“ popsala mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
„Ani na přímém úseku nezvládla řízení – vyjela mimo vozovku a čelně narazila do sloupu veřejného osvětlení. Vozidlo zůstalo stát kvůli utrženému levému přednímu kolu,“ sdělila.
Když na místě policisté vyzvali řidičku k dechové zkoušce, nebyla jí schopna. Souhlasila s lékařským vyšetřením spojeným s odběrem krve. Laboratorní rozbor prokázal přítomnost 1,54 g/kg alkoholu v krvi.
Při dopravních nehodách se nikdo nezranil. Celková způsobená škoda se předběžně odhaduje na 110 tisíc korun – z toho je 20 tisíc na autě, 60 tisíc na dopravním značení a 50 tisíc na sloupu. Technickou závadu na vozidle řidička neuplatnila a policisté ji nezjistili.
V případě prokázání viny hrozí podezřelé ženě až tříletý trest vězení.