Náchodská nemocnice má centrální příjem, vážné případy ošetří rychleji

Za covidu tu stály buňky na testování viru, točily se tady sanity. Nepřívětivé zákoutí před nemocnicí se teď úplně proměnilo. Červenobílé pásky sice ještě brání lidem přicházet od města po novém venkovním schodišti, už ve čtvrtek 23. ledna v 15:30 však začne urgentní příjem fungovat naplno.

„Sehnat peníze pro koupi přístrojů a nalití peněz do betonu je ve finále to nejjednodušší. Chtěl bych ocenit účast mých spolupracovníků na rozjezdu urgentního příjmu. Ve čtvrtek odpoledne otvíráme. Obnáší to 35 nelékařských pracovníků, sester, sanitářů, ošetřovatelů. Všichni mají podepsanou smlouvu a jsou na značkách. Otvíráme něco nového a personálně jsme stoprocentně připraveni, to vůbec není standard,“ zdůraznil předseda správní rady Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

Kruhový pavilon A patřil v roce 2002 k prvním dvěma novostavbám v jinak dožívajícím areálu dolní nemocnice v Náchodě. Loni jej po deset měsíců částečně rekonstruovali. Znamenalo to prach a nepříjemnosti hlavně pro personál a pacienty sousedící urologie, hluk zase silně vadil ve vyšetřovně sluchu přímo nad stavbou.

Ve dvou podlažích vznikl moderní urgentní příjem, přízemí se navíc rozšířilo o přístavbu, kde jsou v otevřeném prostoru pozorovací lůžka či křesla pro pacienty s akutními problémy. Vznikly tři menší zákrokové sály, 12 vyšetřoven a ambulancí.

Primářem urgentního příjmu se stal David Tuček. Původně internista působil i jako zdravotnický záchranář, pak na klinice urgentní medicíny hradecké fakultní nemocnice uváděl do provozu tamní urgentní příjem coby zástupce přednosty. Malý úvazek si tam ještě nechává. Dva roky už však působí v Náchodě a pokládá za unikátní, že mohl podobu projektu ovlivnit.

„Tato tři lůžka jsou jednotka intenzivní péče, umožňují umělou plicní ventilaci a monitorování základních životních funkcí, podávání krevních derivátů, infuzí a specializovaných léků. Jsou tu i dva zákrokové sály na akutní chirurgické zákroky. Je to oborová skládačka,“ popisuje primář Tuček.

„Smyslem je na jednom místě v nemocnici určit alespoň pracovní diagnózu k dominantnímu příznaku pacienta, tedy zda bolest na hrudi je akutním koronárním syndromem a je třeba nasměrovat člověka k definitivnímu určení třeba do fakultní nemocnice. Cévní mozkovou příhodu nezdržovat, ale umožnit neurologovi, aby dojel na CT a provedl diagnózu, domluvit se s chirurgem, aby třeba na začátku sešil ránu, pak pacienta předat internistovi, protože třeba u seniorů úraz může být následkem zhoršení interního stavu,“ vysvětluje primář.

Zdravotníci už při vstupu do nemocnice roztřídí pacienty do nechirurgických a chirurgických ambulancí. Část je vyhrazena lůžkům, jsou tu pozorovací lůžka i resuscitační box. Nablízku je laboratoř pro krevní vzorky, jedno lůžko hned při vjezdu sanitek bude sloužit infekčním pacientům.

Pavilon bez pravých úhlů

„Chirurg si k sobě bude moci zavolat internistu, neurologa, ortopeda. Jsou to námi sdílení pacienti. Kouzlo tohoto oddělení je, že se nad pacientovou postelí sejdou zdravotníci a v reálném čase se domluví, která vyšetření jsou účelná, a hned se provedou. Může se tady rovnou začít léčit,“ říká David Tuček. Kulatý pavilon, kde naprosto chybí pravé úhly, má podle něj jednou výhodu: excelentní rozhled zdravotníků po pozorovacích lůžkách.

Navazující pavilon B se stal hlavním centrálním vstupem do nemocnice. Nachází se tam nová recepce sloužící pro urgentní i centrální evidenci pacientů.

Investice do nového urgentního příjmu stála přes 100 milionů korun.

Centrální příjem vyšel na 99 milionů korun, dalších 53 milionů stála obnova moderního stravovacího provozu, který už funguje od přelomu roku.

„Jsem rád, že se podařilo sehnat peníze z Evropské unie na výstavbu urgentních příjmů všech našich krajských nemocnic. Není to jen jedno místo pro vstup do nemocnice, pojme nízkoprahové pacienty z lékařských pohotovostí, ale bude to také zvláštní vstup pro vysokoprahové pacienty, na které bude čekat v případě potřeby intenzivistický tým nebo chirurgové, aby jim poskytli specializovanou péči. Z praxe mohu říct, že tento příjem umožní vyřešit řadu pacientů bez přijetí do nemocnice, vrátit je po ambulantním zaléčení domů,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).

Blíží se finální etapa přestavby

Starosta Jan Birke (SOCDEM), který stojí v čele Náchoda čtrnáct let, ocenil, že ač se krajské reprezentace střídají, už od předminulého vedení viděly investice do náchodského špitálu jako potřebné.

Areál nemocnice se potýkal dlouhá léta se zastarávajícími budovami i vybavením. Zlomový byl podzim 2020, kdy Královéhradecký kraj dokončil první etapu modernizace za 1,344 miliardy korun. Dva nové pavilony s 200 lůžky začaly sloužit na jaře 2021. V červenci 2022 nemocnice přidala i parkovací dům. Díky přestavbě parkovišť v areálu nyní návštěvníci ani personál nemají problémy s parkováním, je tam celkem 370 míst. Nyní ještě přibylo dalších sedm míst, z toho čtyři pro imobilní pacienty.

Nemocnice však stále má část provozů v horním areálu a je potřeba jejich definitivní sestěhování. Druhá, finální etapa modernizace už má stavební povolení i projekt, její náklady zřejmě přesáhnou 1,5 miliardy korun. Podle ředitele Macha by kraj letos mohl vysoutěžit firmu a snad už na podzim by se mohlo stavět. Demolici ustoupí pavilon D ze sedmdesátých let a pavilon E z dvacátých let.

„Místo nich vyroste jeden nový pavilon D, který umožní sestěhovat všechny provozy do jednoho areálu, zejména tedy interní oddělení z horního areálu. Vznikne patro laboratoří, bude tam patro urologie, dialýza, onkologický stacionář, dvě patra interny. Přesuneme sem také léčebnu dlouhodobě nemocných z Jaroměře. Bude tam i dětské oddělení,“ plánuje Jan Mach.