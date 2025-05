Opravy i kontroly kvůli slintavce. U hraničního přechodu v Náchodě hrozí kolony

„Od pondělí 5. května do odvolání dojde ke změně organizace dopravy na polském území za hraničním přechodem Náchod – Kudowa Słone, a to ve směru do Polska. Provoz tam bude sveden do jednoho jízdního pruhu s omezenou rychlostí, což může výrazně zpomalit dopravu směrem ke státní hranici na české straně,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Problém je, že už od konce března Ředitelství silnic a dálnic ČR nechává opravit osm poničených úseků v Náchodě. Průjezd městem tak trvá někdy i desítky minut.

Od pondělí 5. května do neděle 11. května budou pracovat stavbaři na dvou etapách. Na hlavním tahu I/33 ve směru od Polska uzavřou 80 metrů vozovky na druhé půlce okružní křižovatky u Kauflandu, jezdit se tam bude kyvadlově. Současně budou frézovat a vyměňovat asfalt na 200metrovém úseku I/14 u benzinky Shell v Kostelecké ulici, řidiči pojedou kyvadlově.

„Policisté budou dopravní situaci na celém Náchodsku monitorovat a v případě potřeby ji usměrňovat tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a plynulost v dopravě,“ řekla policejní mluvčí a požádala řidiče o trpělivost při možném zdržení.

Stavební práce v Náchodě vyjdou na necelých 22 milionu korun, vysoutěžil je Strabag. Celkem jde zhruba o 2,2 kilometru vozovek. Hotovo má být až koncem května.