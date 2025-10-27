K události došlo v pátek 24. října na Karlově náměstí. Policisté tam zadrželi jednadvacetiletého cizince, který se od seniorky pokusil převzít 397 tisíc. Kriminalisté muže viní, že jednal po předchozí domluvě s dosud neustanoveným pachatelem, který ženu přesvědčoval po telefonu.
„Podvodník se po telefonu vydával za policistu i pracovníka České národní banky a seniorku přesvědčil, že její bankovní účet byl napaden. Pod záminkou ochrany finančních prostředků ji navedl k výběru celé částky z účtu a jejímu předání ‚bezpečnostnímu pracovníkovi‘,“ popsala mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Naštěstí si podezřelého hovoru v kavárně všimla jiná žena. Nejprve se seniorku snažila odradit od předání peněz a vysvětlovala jí, že může jít o podvod, ale seniorka jí nevěřila. Poté svědkyně zavolala na policii.
„Díky rychlému zásahu se podařilo ochránit finanční prostředky poškozené a zabránit dokonání trestného činu,“ sdělila mluvčí.
Obviněný muž je stíhán pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti ve stádiu pokusu, hrozí mu až šest let odnětí svobody.
|
Gang falešných bankéřů viní z podvodů za 100 milionů, peníze ukryli do bitcoinu
Policie upozorňuje, že podobných podvodů je nyní řada. Pachatelé často cílí na seniory, využívají jejich důvěru a strach k manipulaci. Policie vyzývá k obezřetnosti, aby lidé nekomunikovali s neznámými volajícími, kteří se vydávají za úřední osoby. V případě podezření je třeba se obrátit na policii.
„Většina podvodů bohužel končí ztrátou peněz a psychickým traumatem obětí,“ upozornila mluvčí.