První přednáška je však už obsazená, protože sál má omezenou kapacitu sto míst. Pořadatelé proto stejnou přednášku o Plhově chystají i na 17. října.
Druhá přednáška se koná 31. října a pojedná o starém Náchodě.
Třetí setkání 28. listopadu se týká Bělovsi, Vyhlídky, Ameriky, Jiráskovy chaty a a Pekelského údolí.
Čtvrtá přednáška 30. ledna pojedná o Náchodě za první i druhé světové války.
Jako pátá přijde na řadu 27. února přednáška o rodině Schaumburg- Lippe, náchodském zámku, vojenském hřbitově i letním sídle v Ratibořicích.
O náchodských řemeslnících, umělcích a žánrových fotografech pojedná 27. března šestá přednáška.
Závěrečné setkání 24. dubna bude patřit sportům v Náchodě, atletice, házené, kopané i spartakiádám.
Místa je třeba si rezervovat na telefonech infocentra 778 411 680 nebo 771 128 492. Začátky jsou v 18 hodin.
Pětasedmdesátiletý malíř ve Spolkovém domě letos v květnu vystavil svá plátna, na nichž zachytil Náchod svého mládí.