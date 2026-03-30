Náchod zahájí obnovu lázeňského parku v Bělovsi za více než 72 milionů korun

Město Náchod dnes podepsalo se společností STAKO Červený Kostelec smlouvu na obnovu lázeňského parku v areálu Velkých lázní v městské části Běloves. Na rozloze 2,7 hektaru vznikne veřejný prostor, který propojí areál opravované historické budovy kolonády IDA s nábřežím řeky Metuje. Park bude bezbariérový, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Nina Adlof. Cena stavebních prací je přes 72,2 milionu korun, většinu nákladů pokryje evropská dotace.
"Předání staveniště předpokládáme v dubnu, zahájení stavebních prací v květnu a dokončení stavby do 22 měsíců od předání staveniště, tedy v únoru 2028," řekla Adlof.
Celkové výdaje projektu jsou přes 122 milionu korun, částka je včetně odkupu pozemků zhruba za 38 milionů korun, projektové dokumentace a dalších věcí. Evropská dotace činí 85 procent způsobilých výdajů a na část mobiliáře získalo město dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 250.000 korun. Zbytek nákladů zaplatí město ze svého rozpočtu.
"Podpis smlouvy na obnovu Parku Velké lázně je jedním z dalších milníků v návratu lázeňství do Bělovsi. Nejde jen o revitalizaci veřejného prostoru, ale o dlouhodobou investici do kvality života v našem městě. Chceme vytvořit místo, které bude přirozeně sloužit obyvatelům i návštěvníkům a postupně naváže na další rozvoj lázeňského areálu," uvedl starosta Jan Birke (Jan Birke pro Náchod).
Projekt zahrnuje vybudování stezek navazujících na Promenádní ulici podél řeky Metuje, infrastruktury včetně inženýrských sítí, výsadbu zeleně, vybudování jednopodlažního otevřeného pavilonu, dvou vodních ploch, dále také obnovu prameníku Jakub v podobě kaple nebo přístupového schodiště k Metuji.
"Projekt respektuje specifické ekologické podmínky území. Důraz klademe mimo jiné na zachování chráněných porostů krvavce totenu," uvedla Adlof.
V areálu Velkých lázní od loňského února stavbaři pracují na obnově kolonády IDA, která má být dokončena v létě. Také tento projekt má dotační podporu EU. Cena stavby je přes 24,3 milionu korun včetně DPH.
Oba projekty jsou dalším krokem radnice dvacetitisícového Náchoda k obnově lázeňství. "Zároveň pokračujeme v přípravě dalších částí lázeňského areálu. V současnosti probíhá předprojektová příprava objektu Helena, včetně zaměření a digitalizace stávajícího stavu. Současně se jedná s partnery o budoucím využití objektu pro zdravotnické účely a připravuje se také projekt pavilonu rehabilitace," uvedla Adlof. Zchátralý dům Helena je ve Velkých lázních nedaleko kolonády. S opravovanou kolonádou jde o dvě poslední stavby, které z původních lázní zůstaly.
Lázeňský areál v Bělovsi má dvě části, Malé lázně na pravém břehu Metuje a Velké lázně na levém břehu. Areál Malých lázní, kde vznikla replika Vily Komenský, se již podařilo obnovit.
Vznik běloveských lázní spadá do začátku 19. století a jejich novodobá historie se začala uzavírat začátkem 90. let minulého století. Přírodní minerálku si lze z nových vrtů v Bělovsi natočit od roku 2019.