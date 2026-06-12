Náchodská galerie otevře 18. června výstavu Zuzany Paterové Vikové

Galerie výtvarného umění v Náchodě (GVUN) zahájí ve čtvrtek 18. června výstavu Zuzany Paterové Vikové nazvanou Hlavou – odtud se dívám. Uskuteční se ve výstavním prostoru GVUN Malá ve Španielově pasáži, informovali dnes ČTK zástupci galerie. Výstava, která potrvá do 6. září, představí soubor objektů z textilu.
"Ve svých dílech se zaměřuji na proces lidské představivosti a vnímání. Hlava v mém pojetí funguje jako 'radar' či 'řídicí jednotka', která vstřebává okolní podněty a skrze představivost je přetváří v nové formy. Tento proces vnímám jako aktivní přísadu, která mění lidské vědomí," uvedla autorka.
Výstava je členěna do několika tematických cyklů, a divák ji tak může pozorovat z více úhlů a zamýšlet se nad tím, jakým způsobem mysl interpretuje realitu, uvedla galerie. Jednotícím prvkem připravované expozice je podle autorky textilní materiál, ke kterému se vrací jako ke svébytnému sochařskému prostředku. "Jeho tvárnost, měkkost a nepředvídatelnost mi umožňují vytvářet organické objekty, které působí až bobtnajícím dojmem," uvedla Paterová Viková.
Zuzana Paterová Viková je výtvarnice a pedagožka působící na Střední průmyslové škole Otty Wichterleho ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Její tvorba se pohybuje na pomezí objektu, instalace a konceptuálního umění. "Autorka ve svých dílech vychází z každodenní reality, kterou prožívá a následně přes textilní materiál zpracovává," uvedla kurátorka výstavy Veronika Ansorge.
GVUN vznikla v roce 1966 a navázala na aktivity Městské obrazárny, jejíž sbírky byly představeny veřejnosti poprvé v roce 1934. Náchodská galerie sídlí v bývalé zámecké jízdárně. Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Náchodě je Královéhradecký kraj.