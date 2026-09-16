Náchodská galerie připomene Španielovy práce pro architekturu

Galerie výtvarného umění v Náchodě (GVUN) zahájí v pátek výstavu Alegorie Bohumíra Španiela. Výstava prací tohoto výtvarníka a pedagoga, který se v Náchodě narodil, se zaměří na jeho práce pro architekturu. Bude symbolicky umístěna ve výstavním prostoru Malá ve Španielově pasáži v centru města, kde umělec žil a měl svůj ateliér, informovali zástupci galerie. Instalace bude k vidění do 1. listopadu.
"Bohumír Španiel byl a je výraznou náchodskou osobností. Pedagog náchodského gymnázia, malíř a přítel Josefa Škvoreckého a Libora Volného, a také ilustrátor jejich prvních knih, je známý především svými obrazy, v nichž se odráží vzpomínky na mládí a studentská léta, ale současně reflektují tendence světového moderního umění," uvedla mluvčí GVUN Helena Müllerová.
Současná výstava v pasáži, kterou připravil kurátor Matouš Mědílek, ukazuje další výraznou část Španielovy práce, a to jeho realizace pro architekturu. K výstavě, která začne v pátek v 17:00, vznikl katalog těchto děl.
"Již jako dospívající ve sklenářské dílně zpracovával návrhy pro zákazníky svého otce, především návrhy maleb a rytin na sklo. V letech 1946 až 1986 pak uskutečnil více než 50 realizací ve veřejném prostoru, které sám nazýval monumentálními pracemi pro veřejnost a někdy také alegoriemi," sdělil Mědílek.
Některé realizace postupem času zanikly, například výzdoba oken vestibulu dnešní Základní školy T. G. Masaryka, kolem jiných chodí lidé v Náchodě dodnes. "Například nad schodištěm v budově Jiráskova gymnázia v Náchodě mohou studenti i pedagogové stále obdivovat nástropní malbu s názvem Dobývání kosmu z roku 1978. V ulici Českých bratří se na bytových domech dochovala sgrafita z roku 1955 na téma Hudba a Tanec nebo v ulici Na Hamrech sgrafito Rodina," uvedla Müllerová.
Galerie představí Španielovy realizace v architektuře site-specific instalací ve svých prostorách ve výlohách Španielovy pasáže. Velkoformátové citylighty neodmyslitelně k pasážím patří, uvedli zástupci GVUN.
Bohumír Španiel, mnohými nazývaný Bouša, byl blízký přítel spisovatele Josefa Škvoreckého. V jeho románech je to postava Rosti Pittermana.
GVUN vznikla v roce 1966 a navázala na aktivity Městské obrazárny, jejíž sbírky byly představeny veřejnosti poprvé roku 1934. Náchodská galerie sídlí v bývalé zámecké jízdárně.