Náchodská galerie připomene své jubileum výstavou Náchodská výtvarná zima

Galerie výtvarného umění v Náchodě (GVUN) připomene 60 let své existence výstavou Náchodská výtvarná zima. Výstava představující výtvarné umění Náchodska začne 23. října a potrvá do 17. ledna příštího roku, informovali dnes zástupci galerie.
"Náchodská výtvarná zima 2026 představuje kurátorský výběr šedesátky autorů z okresu Náchod. Tohoto geografického určení jsem se pevně držel, ač mě to v několika případech mrzelo," sdělil kurátor letošní výstavy Petr Pokorný. "Výstava nepřímo navazuje na Náchodský výtvarný podzim a obě přehlídky v součtu mají letos 40 ročníků," dodal.
Původní regionální přehlídka Náchodský výtvarný podzim vznikla v roce 1984 za ředitele Jindřicha Roubíčka, později byl Náchodský výtvarný podzim připravovaný ředitelem Janem Kapustou. "Po posledním Podzimu v roce 2021 se v následujícím roce, už za ředitele Alexandera Peroutky, změnil název na Náchodskou výtvarnou zimu," uvedl Pokorný.
Výběr prezentovaných autorů se postupně měnil. Kromě děl členů Svazu českých výtvarných umělců vystavovala galerie i práce neregistrovaných výtvarníků. "Devadesátá léta již byla výrazně volnější. Předchozí Náchodské výtvarné podzimy uváděly i autory, kteří měli k regionu vazby vzdálenější, například místem narození," uvedla mluvčí GVUN Helena Müllerová.
Letos poprvé k přehlídce autorů Náchodska vychází knižní katalog. "Představa pořádající instituce je jednou za čas doprovodnou publikaci vydat. Samozřejmě vyvstává otázka, zda na někoho nebylo zapomenuto, ale taková otázka bude vždy u každé výstavy, která prezentuje více autorů. Šedesátka není vlastně tak velký počet a nemůže postihnout všechny autory regionu," uvedl Pokorný. Výstavu doprovází také interaktivní zóna, díky které mohou návštěvníci prostřednictvím kresby vstoupit do dialogu s díly zastoupených autorů.
GVUN vznikla v roce 1966 a navázala na aktivity Městské obrazárny, jejíž sbírky byly představeny veřejnosti poprvé roku 1934. Náchodská galerie sídlí v bývalé zámecké jízdárně.