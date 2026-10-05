Náchodská nemocnice má první robotický operační systém z nemocnic holdingu

Oblastní nemocnice Náchod spustila jako první nemocnice Královéhradeckého kraje robotický operační systém. Lékaři ho budou využívat hlavně při operacích žaludku, břišní či brániční kýly, operacích prostaty nebo gynekologických výkonech. Nemocnice za robotický systém zaplatila 37 milionů korun bez DPH. ČTK o tom dnes informovala mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzová.
Robotická ramena operačního systému ovládá lékař pomocí konzole. "Každý z nich musel absolvovat minimálně 40 tréninkových hodin. Následovala stáž na chirurgickém pracovišti v Polsku, kde se stejným robotem operují. Třetí úrovní příprav byla přítomnost instruktora na našich operačních sálech," uvedla Prouzová. "Personál operačních sálů náchodské nemocnice prošel všemi potřebnými přípravnými fázemi školení a operační robot se tak stal běžnou součástí náchodské operativy," dodala.
Hlavní výhodou robotického zákroku je rychlejší zotavení, méně bolesti i nižší ztráta krve, uvedli zástupci kraje. Mezi další výhody robotických operací patří také nižší riziko pooperační infekce, kratší pobyt v nemocnici i menší operační rána.
"Pořízení robotického systému do náchodské nemocnice je ve zdravotní péči v našem kraji velkým skokem vpřed. Nemocnice Královéhradeckého kraje v současnosti patří mezi zařízení se špičkovým technologickým vybavením a další krajské investice putují do stavebních projektů," sdělil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Krajské nemocnice zastřešuje v kraji Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Kraj má nemocnice v Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Náchodě. Pod náchodskou nemocnici spadá i rychnovská.
Největším zdravotnickým zařízením v regionu je státní Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK), která má dva robotické operační systémy. Pořídila je v letech 2016 a 2023. V projektu výstavby a modernizace chirurgických oborů fakultní nemocnice počítá s pořízením třetího robotického systému. Stavba chirurgického komplexu má být hotová do konce roku 2028.