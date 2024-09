Ňadra na mostě probudila Hradec, odstartoval tu nový streetartový festival

O tom, že v Hradci Králové je početná a talentovaná streetartová komunita umělců, jimž se říká sprejeři, se ví už dlouho. Stačí se podívat například pod Orlický most na silničním okruhu nebo na různé trafostanice.

Ale až Jan Dostál alias JW Mind Strike dokázal dát věci do pohybu. Vloni na jaře namaloval na pilíř mostu u soutoku dívku splývající naznak ve vodě. Jenže dílo nazvané Swimming vydrželo jen pár dnů, než jej zničily a přemalovaly aktivistky ze skupiny Kozysvět.

V tu chvíli jako by Hradec povstal na obranu street artu. Aktivistky se dostaly na pranýř i ze strany vedení města, JW Mind Strike mezi nejvyhledávanější pouliční umělce a místní sprejerská komunita ucítila šanci na rehabilitaci své pověsti. Snaha trvající několik měsíců je korunovaná úspěchem: v Hradci se koná premiérový ročník Street Art Festivalu.

Dorazil francouzský malíř a organizátor streetových festivalů, který si říká Takir a také Soihe, švýcarský umělec žijící v Berlíně. Takir dostal ke své práci velkou stěnu v ulici Na Rozhraní na Moravském Předměstí o rozměrech 8,4 krát 2,5 metru. Soihe si udělá své plátno z vodojemu v dopravním podniku, který má obvod 28 metrů a výšku 3,5 metru.

Cíl: Vzdělávat a šířit povědomí o street artu

Hradecký festival dostali na starost organizátoři už věhlasné evropské streetartové přehlídky SAFE Olomouc. Ta má tradici od roku 2007, díky ní ve městě přibyly desítky muralů, tedy velkoplošných maleb a na konzervativní Hanou přilákala už i mezinárodní hvězdy street artu.

„Město nás oslovilo už v loňském roce a opravdu se tak stalo kvůli přemalování nahé ženy na mostu u soutoku. Ptali se nás nejen na názor na to dílo, ale také jestli bychom nechtěli zrealizovat podobný festival jako v Olomouci. My jsme si zjistili, že v Hradci je nejen poptávka, ale i celkem velká graffiti komunita. Takže teď bychom chtěli ukázat, že se to umění dá dělat opravdu kvalitně. Dali jsme si za úkol tu komunitu trochu i vzdělávat, šířit povědomí o street artu, brát si dobré příklady a dělat osvětu, jak to nedělat,“ řekla Romana Junkerová, kurátorka a šéfka olomouckého SAFE.

Hradecký festival chce od začátku sázet na kvalitu. Francouzský i švýcarský umělec prošli sítem několika desítek zájemců, kteří pořadatelům a čtyřčlenné komisi dopředu zaslali návrhy svých maleb.

„Proto víme, že například Soihe bude na vodojem malovat architektonické dominanty Hradce zasazené do abstrakce,“ uvedla kurátorka. Dávno jsou pryč doby, kdy sprejeři na festivaly jezdili jen za letenku a nocleh. Ty nejvyhlášenější streetartové festivaly si mohou dovolit startovné od deseti tisíc euro. Hradec na začátek nabídl odměnu 1 200 euro. „

Už to není jen na amatérské bázi. Sice nemůžeme nabídnout tolik jako zavedené zahraniční festivaly, ale kvalitu rozhodně přivezeme,“ podotkla.

„Dívka na mostě nás popíchla“

„O konceptu streetartového umění a festivalu jsme uvažovali už delší dobu, ale je pravda, že právě to loňské dílo a dívka na mostě nás opravdu popíchly. S komunitou jsme začali jednat a umožníme jí vyjádřit se zcela legálně a svobodně,“ řekla náměstkyně primátorky pro oblast kultury Ilona Dvořáková (nez.).

Velkou podporu má první ročník festivalu také u JW Mind Strikera, jenž už v roce 2022 namaloval na cihlovou zeď malé tovární haly někdejší koželužny v Kuklenách jinou odhalenou. Také z ní už zbyly jen fotografie.

„Myslím, že společnost je pouličnímu umění nakloněna a je až trapné, že v Hradci není legální plocha. Světový umělecký trend se jednoznačně orientuje ven z galerií a blíž k lidem. Navíc česká street art scéna je bohatší, než se na první pohled zdá,“ pronesl Jan Dostál, jehož Swimming byl v podstatě miniaturou.

Spolu s umělcem, který si říká Unlimited Freedom Ritchie, totiž na střeše vybydlené budovy v lese na Českolipsku vytvořili malbu v podobě klečící nahé ženy s vyplazeným jazykem, která se rozprostírá na 600 metrech čtverečních a dokonce je viditelná z nebe na Google mapách.

Kritika nahoty

Přestože dílo Swimming vzbudilo většinou nadšené reakce a pak i zlobu na aktivistky vyzbrojené válečkem a barvou, kurátorka Romana Junkerová se na dívku na pilíři mostu dívá kriticky: „Dobré nebylo ani vybrané místo ani technika, kompozice a použití barev. Ano, malba odhalené nebo zcela nahé ženy je v pořádku, podle mě by ale neměla být přímo erotická.“

Romana Junkerová trochu lituje, že město pro premiérový ročník festivalu nevybralo velké plochy.

„Bylo by to lepší, ale chápu, že město si nejspíš chce trochu osahat, jak ten pilotní projekt dopadne. Ostatně my bychom příští rok velmi rádi v Hradci Králové u příležitosti oslav 800 let města uspořádali větší akci s doprovodným programem, koncerty, živými vystoupeními, tanci, rozhovory s umělci i výstavou například ve spolupráci se Galerií Škroupovka,“ prozradila.

Takir a Soihe budou na Moravském Předměstí a v dopravním podniku malovat až do nedělní vernisáže obou děl.

Máte-li odvahu, vezměte do ruky sprej

Dějištěm festivalu se však stane i most u soutoku. V sobotu se tady bude konat happening Spray ‚n‘ chill s díly, jak si umělci představují umělecky ztvárněný most. Další díla budou k vidění na plotě u hasičské stanice v ulici U Přívozu.

Jednodenní akci pro vyznavače street artu pořádá od 14 hodin tým kavárna MOKKA ODA. V programu je i muzika nebo promítání filmu, které proběhne večer v kavárně. Na akci přijedou sprejeři Česka, Německa i Polska. Akce je pro přihlížející zdarma. Ti, kteří se budou chtít zapojit do sprejování, si připlatí za barvy nebo trika. Kdo se nebude chtít ušpinit, tomu se nabízí atraktivní možnost – vyzkoušet si výtvarné schopnosti ve virtuální realitě.

„Těšíme se, až společně proměníme nosníky mostu Na Soutoku v pořádný kus umění. Spray ‚n‘ chill bude našlapané odpoledne plné kreativity, barev a vytříbeného hudebního doprovodu dýdžejů matou666 a yyendy. Přijďte se mrknout, podpořit graffiti komunitu, a jestli máte odvahu, vezměte do ruky sprej a zkuste si to sami,“ zvou na akci pořadatelé Jan Krejčí a Matyáš Vondra.

Na dřevěné desky i na papír fixami

Mimo sprejování na most připravili organizátoři i výtvarné dílny. Začátečníci si mohou vyzkoušet sprejování nanečisto se zkušenými sprejery. K dispozici pro ně budou dřevěné desky, tvořit mohou i na papír fixami, což se hodí hlavně pro děti.

„Naším cílem je seznámit veřejnost s různými kreativními postupy. Stejně jako kresba, malba nebo jakákoliv jiná výtvarná technika, má i sprejování své zásady,“ upřesnil Krejčí.

Královéhradecká herna Holodeck sem zapůjčí brýle na virtuální realitu a zajistí program, ve kterém lze tvořit vlastní návrhy sprejem. Kdo si bude chtít odnést originální triko, může se zastavit u stánku Soldout. Tam budou připraveny šablony a spreje.

Bude tu i drobné občerstvení a bar. Návštěvníkům se doporučuje dorazit s dekou, vzít si frisbee, míč či jiné hry.

V kavárně MOKKA ODA bude ve 21 hodin promítání a přednáška umělce Jana Glína na téma cestování nákladními vlaky.