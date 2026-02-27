V Kosičkách končí likvidace chovu kvůli ptačí chřipce, další ohnisko je nedaleko

Autor: ČTK, poš
  12:32aktualizováno  12:32
Hasiči v drůbežárně v Kosičkách na Královéhradecku vyklízejí poslední z pěti hal chovu slepic zasaženého ptačí chřipkou. Likvidace chovu, s níž začali v pondělí, skončí v pátek odpoledne. Na místě pracuje asi 140 profesionálních hasičů. V chovu bylo 236 tisíc nosnic. Jde o druhou největší likvidaci drůbeže kvůli ptačí chřipce v Česku.
Přípravné práce před likvidací velkochovu slepic v Kosičkách, který zasáhla...

Přípravné práce před likvidací velkochovu slepic v Kosičkách, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. (23. února 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Mrtvá drůbež končí v asanačním podniku v Žichlínku na Orlickoústecku. Od pondělí do čtvrtka v kafilerii skončilo 300 tun nosnic a přes deset tun vajec.

Hasiči žijící slepice vynášejí a usmrcují v kontejnerech s oxidem uhličitým. Pracují v ochranných oblecích a v obličejových maskách. Vyklizené haly dezinfikují.

V pražské zoo se nakazil chřipkou pták v izolaci, celkem už uhynulo 40 opeřenců

Nákaza vysoce patogenním virem H5N1 se v chovu Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách objevila ve čtvrtek 19. února. Do chovu se virus podle firmy dostal vzduchem od ohnisek chřipky na nedalekých písnících a v komerčním chovu kachen.

Třetí ohnisko

Podnik, který patří k významným drůbežářským firmám v kraji, již uvedl, že chov hodlá co nejrychleji obnovit. Tento týden mají zaměstnanci farmy nařízenou dovolenou. Po likvidaci chovu začnou s očistou areálu.

Příští týden hasiče čeká další likvidace chovu více než 7000 kachen v pět kilometrů vzdáleném Novém Městě. Nákazu zde veterináři zjistili ve čtvrtek.

Přípravné práce před likvidací velkochovu slepic v Kosičkách, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. (23. února 2026)
Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky – Třesice na Královéhradecku. (13. února 2026)
Asi stovka profesionálních hasičů nastoupila kvůli ptačí chřipce do velkochovu slepic v Kosičkách, musí zikvidovat přes 230 tisíc slepic. (23. února 2026)
Přípravné práce před likvidací velkochovu slepic v Kosičkách, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. (23. února 2026)
„Je to třetí ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčním chovu v Česku v letošním roce,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Už 13. února hasiči v obci Kosičky-Třesice zlikvidovali nakažený chov 6800 kachen. Oba chovy patřily firmě Perena. Jiné komerční chovy v Česku ptačí chřipka letos nezasáhla.

Dosud největší likvidace chovu drůbeže v ČR se odehrála v lednu 2023 v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde bylo zlikvidováno 742 tisíc slepic.

