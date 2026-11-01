Námraza zastavila lanovku na Medvědín, některé atrakce kvůli počasí neotevřely

Námraza dnes zastavila čtyřsedačkovou lanovku ze Špindlerova Mlýna na Medvědín. Dopoledne byl kvůli silnému větru mimo provoz horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Provozovatelé kvůli nepříznivému počasí dnes neotevřeli některé atrakce, zjistila ČTK v horských střediscích. V noci na dnešek na hřebenech Krkonoš napadlo kolem deseti centimetrů sněhu, uvedli meteorologové. Dnes na horách pršelo.
SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou dnes neotevřel dětský park Kabinka na vrcholu Černé hory, dětský park Lemurie a lanové centrum Monkey park v Peci pod Sněžkou. Uzavřené zůstaly i provozovny SkiResortu na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou, ve Velké Úpě a na Portáškách, otevřená zůstala jen půjčovna v Janských Lázních.
Na vrcholu Sněžky se dnes teplota pohybovala kolem tří stupňů pod nulou, pocitová teplota byla kvůli větru kolem minus deseti stupňů Celsia. "Na Sněžce byla dnes mlha. Horní úsek lanovky opět jezdí od 12:00," řekl ČTK pracovník lanovky. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů za hodinu. Odpoledne měl vítr rychlost přes 30 kilometrů za hodinu. Kvůli nočnímu požáru hotelu Hořec v centru Pece pod Sněžkou museli lidé k lanovce oklikou.
Lanovky v Krkonoších od pondělí kvůli podzimní odstávce nepojedou. Turisté se na hřebeny nejvyšších českých hor ve všední dny dostanou jen pěšky. V provozu budou některé lanovky o víkendech, například kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Opět se lanovky v Krkonoších naplno rozjedou se spuštěním lyžařské sezony, zjistila dnes ČTK u jejich provozovatelů.
Od pondělí lanovky v Krkonoších kvůli podzimní odstávce a údržbě nepojedou. Některé lanovky budou v provozu o víkendech. Lanovka na Sněžku kromě víkendů pojede také od středy 11. listopadu do státního svátku 17. listopadu. Lanovka na Medvědín bude v provozu o víkendu 7. a 8. listopadu a pak od 14. do 17. listopadu. Lanovka na Černou horu pojede o víkendech a 16. a 17. listopadu. Naplno se lanovky v Krkonoších opět rozjedou se spuštěním lyžařské sezony.