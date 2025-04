Zpustlý Národní dům v Deštném už mizí, po demolici místo něj budou apartmány

Demoliční práce měly původně začít už v minulém roce. Ruina měla zmizet do minulých prázdnin. Investor však projekt o rok odložil. Začátkem roku se předpokládalo, že práce zahájí v březnu. Poté se plán přesunul na období po Velikonocích.

„Ve středu se začalo s demolicí v interiérech. Celý objekt by měl zmizet do konce května,“ řekla starostka Deštného Simona Vlková (Žijeme pro Deštné).

Kdysi výstavní objekt Národního domu z roku 1928 býval kdysi společenským centrem obce. Později tam fungovala alespoň restaurace se suterénním bazénem, který návštěvníkům horského střediska zpříjemňoval deštivé dny dovolených.

Už dvacet let je však prázdný. V rozbitých oknech jsou dřevěné desky, schodiště je porostlé mechem a keři. Proslýchalo se, že tam dříve vznikla neoficiální ubytovna pro dělníky.

Apartmány snad nebudou prázdné, doufají

Záměr demolice někdejšího hotelu vzbudil v Deštném vlnu emocí. Místní mají na tamní akce řadu vzpomínek. Nyní však přiznávají, že jsou rádi, že ruina z centra zmizí.

„Straší to tady patnáct let. Je to i nebezpečné, protože děti ze školy to tam prolézají. Investor však zatím nemá stavební povolení. Teď chce jen zbourat objekt, zarovnat prostor s komunikací, aby tam nebyla nějaká díra, a plochu oplotit, aby si tam nechodily hrát děti,“ přiblížila plány firmy starostka.

Stavební povolení chce firma získat do zimy a v příští sezoně plánuje na místě Národního domu postavit apartmánový hotel. Radnice se dohodla s investorem, že jeho součástí bude restaurace a wellness přístupné veřejnosti. Při stavbě by měla firma spolupracovat s obcí také na úpravě okolí.

„Jsou ochotni přistoupit k úpravám tak, abychom rozvíjeli funkci návsi a centrum udělali pro občany příjemnější. Dnes je většina návsi vyasfaltovaná,“ vysvětlil snahy obce místostarosta Jakub Dvořák (Společně pro Deštné).

19. března 2024

Obyvatelé horského střediska mají největší obavu z toho, že v centru vznikne další apartmánový dům, který bude většinu roku prázdný. Soukromé apartmány před lety vyrostly naproti Národnímu domu a loni jiný podnikatel dokončil stavbu dalších jen o pár metrů dál na místě někdejší prodejny u kostela. Nynější investor však radnici slíbil, že nové apartmány budou sloužit v hotelovém režimu.

„Doufáme, že to dopadne, že hotel bude žít a nestane se další mrtvou stavbou na návsi. To bychom neradi. Trochu se bojíme, aby se záměr vůbec realizoval a nedopadlo to tak, že se objekt zbourá, a nic se tam nepostaví. To by byl velký průšvih. Ale věříme investorovi, že opravdu příští rok začnou,“ dodala starostka.