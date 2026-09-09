Národní park vyzývá návštěvníky Krkonoš, aby mu hlásili kudlanky

V Krkonoších se častěji objevuje teplomilná kudlanka nábožná. Patří mezi živočišné druhy, které v nejvyšších českých horách známých drsným klimatem dříve nežily. Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzývají návštěvníky, aby výskyt tohoto hmyzu hlásili, informovali dnes ČTK. Letos ochranáři našli kudlanku nábožnou například nad Labským dolem. První pozorování kudlanky ve volné přírodě Krkonoš evidují z roku 2019. Její rozšíření podle nich souvisí se změnou klimatu.
"Krkonoše mají drsné klima, které je domovem celé řady druhů přizpůsobených životu v chladných horských podmínkách. Jak se ale hory postupně oteplují, začínají se v nich objevovat i druhy, které jsme tu dříve téměř nepotkávali. Jedním z nich je kudlanka nábožná," sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Odborníci Správy KRNAP našli v roce 2019 samičku kudlanky na louce nad Bolkovem u Rudníku na Trutnovsku ve výšce 680 metrů nad mořem. Letos vědí už o několika případech a předpokládají, že jich bude více. Například minulý týden správci parku zaznamenali kudlanku na hraně Labského dolu ve výšce 1300 metrů.
"V současné chvíli shromažďujeme všechna letošní pozorování z Krkonoš a budeme rádi za každé další hlášení," uvedl ředitel Správy KRNAP Petr Moravec. Každý nález je podle něj cennou informací, protože pomáhá vědcům zjistit, kde všude se kudlanky v Krkonoších objevují a zda jde o jednotlivá náhodná pozorování, nebo zda se jejich výskyt postupně stává pravidelnější. Správu KRNAP lze o pozorování kudlanky informovat e-mailem na adrese rdrahny@krnap.cz, kam lze zasílat i fotografie s údajem o místě a datu pozorování.
V krkonošské přírodě se v posledních letech v souvislosti se změnou klimatu objevují jevy a druhy, které v nejvyšších českých horách dosud nikdo nezaznamenal. Kromě kudlanky se jedná například o posun horní hranice lesa či horní hranice výskytu klíštěte do vyšších nadmořských výšek. Vědci ze Správy KRNAP se domnívají, že dopady klimatické změny stojí i za mizením slavíka modráčka tundrového z krkonošských hřebenů. Diskuse se vedou také o souvislosti mezi změnou klimatu a nedávným objevem teplomilného pavouka zápřednice jedovaté v Krkonoších.
Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v ČR. Byl založen v roce 1963 a má 55.000 hektarů. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.