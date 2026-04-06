V Královéhradeckém kraji dnes skončila lyžařská sezona. Na Velikonoční pondělí se lyžovalo v Peci pod Sněžkou a na svatopetrské straně areálu ve Špindlerově Mlýně. O velikonočním prodlouženém víkendu mohli lyžaři v kraji vyrazit také do Orlických hor, kde se do neděle lyžovalo u Šerlišského mlýnu a v Orlickém Záhoří. V kraji o velikonočním víkendu lyžovaly tisíce lidí, vyplynulo z informací areálů.
Do Skiareálu Špindlerův Mlýn o velikonočních prázdninách, tedy od čtvrtka do pondělí, zavítalo na 5000 lyžařů. "Zvláště páteční den se těšil nejvyšší návštěvnosti kolem 1500 lyžařů," sdělil dnes ČTK zástupce špindlerovského skiareálu Jakub Hanuš.
Skiareál Špindlerův Mlýn hodnotí sezonu pozitivně. "Začalo se sice lyžovat již na konci listopadu, jinak byl rozjezd zimní sezóny v prosinci následně pomalejší. Hlavní část sezony ale zůstává velmi stabilní a vývoj v čase ukazuje, že návštěvnost se po slabším začátku postupně dostala na úroveň srovnatelnou s minulým rokem," uvedl Hanuš.
Podle něj zaznamenali mírný posun ve prospěch zahraniční klientely, která tvořila až 54 procent návštěvníků, zatímco v minulém roce se toto číslo pohybovalo těsně pod 50 procenty. "Skiareál Špindlerův Mlýn si nyní po zbytek dubna dá odmlku, aby se k 1. květnu lanovka Medvědín poprvé rozjela již v letním provozu," dodal Hanuš.
Ve východokrkonošském SkiResortu Černá hora - Pec byla o velikonočním víkendu návštěvnost okolo 5000 lidí. Dnes se lyžovalo v Peci pod Sněžkou téměř na deseti kilometrech sjezdovek. V provozu byly i dvě lanovky pro pěší a výletníky, a to kabinová lanovka Černohorský Express a sedačková lanovka Portášky. "Dnešním dnem lyžařská sezóna ve SkiResortu končí," řekla ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
Lanovky Černohorský Express a Portášky se znovu rozejdou na prodloužené květnové víkendy, tedy už do letního provozu. V dubnu bude otevřená o víkendech bobová dráha v Peci.
"Zimní sezonu hodnotíme jako velmi úspěšnou. I přes proměnlivému počasí byla návštěvnost meziročně srovnatelná a potvrdilo se, že zájem lyžařů o SkiResort zůstává vysoký," řekl obchodní ředitel SkiResortu Jakub Janda.
Lyžařská sezóna ve SkiResortu trvala 130 dní. "To se může zdát jako standard, ale zejména pro areál Černá hora bylo klíčové spuštění akumulační nádrže u dolní stanice Hofmanky Express. Díky ní jsme využili na začátku zimy mrazivé počasí a zasněžovali, a pak znovu i v průběhu sezóny," uvedl Janda.
Lyžařská sezona 2025/2026 v kraji začala 28. listopadu v části střediska Špindlerův Mlýn, na Černé hoře ve SkiResortu a v Orlických horách v areálu Šerlišský Mlýn. Postupně se přidávaly další areály.