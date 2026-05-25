Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:42aktualizováno  12:42
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, jenž zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcií.
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.

Čtvrtý tým uplynulé prvoligové sezony o změně informoval na svém webu.

Společnost Fotbal HK 1905 v prosinci odkoupila 89 procent akcií klubu a každý z pěti majitelů držel stejný podíl. To se po odchodu Pavla Nedvěda se Šenkem změní.

Ondřej Tomek má nově 59 procent akcií ve Fotbal HK 1905, Pavel Rejchrt 31 procent a bývalý fotbalista Ivo Ulich 10 procent. Tomek by tak měl mít v celém klubu většinový podíl 52,51 procenta.

„Většinové vlastnictví Ondřeje Tomka považuji za silnou záruku dalšího rozvoje hradeckého fotbalu – nejen na profesionální úrovni, ale také v oblasti mládeže a ženského fotbalu. Oceňuji jeho silné finanční zázemí i opravdový vztah k Hradci Králové, který je pro dlouhodobý rozvoj klubu klíčový,“ uvedla primátorka města Pavlína Springerová (HDK).

Tomek patří podle magazínu Forbes mezi dvacítku nejbohatších Čechů s majetkem v hodnotě 34 miliard korun. Získal ho prodejem internetového portálu Centrum.cz a investováním.

Městu zůstává 11 procent, kromě toho vlastní i Malšovickou arénu. Nedvěd opouští pozici v dozorčí radě a bude se soustředit na funkci generálního manažera českých reprezentací. Předseda představenstva Šenk odejde z klubu na konci června.

Hradec Králové zakončil ligový ročník na čtvrtém místě a má za sebou nejúspěšnější sezonu v samostatné nejvyšší soutěži. V součtu s federální ligou na lepší umístění naposledy dosáhl v ročníku 1959/60, kdy vybojoval dosud jediný titul. Východočeši si v příští sezoně po 30 letech zahrají evropské poháry, čeká je účast ve 2. předkole Konferenční ligy.

