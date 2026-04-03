Dálnici D11 ve směru na Prahu uzavřela nehoda. Dopravu policie odkláněla

„Zasahujeme u nehody dvou osobních vozidel se zraněním. Dálnice je v tomto směru zcela uzavřena. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů policistů a byli trpěliví,“ sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková chvíli po nehodě. Večer po obnovení provozu na řidiče apelovala, aby zejména během svátků při zvýšeném provozu jezdili opatrně.
Předběžnou příčinou byla nepřiměřená rychlost a následný smyk, informovala později na síti X policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Podle mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušové jeden člověk utrpěl poranění hrudníku, druhý má poraněné zápěstí. „Nejsou v ohrožení života,“ řekla ČTK Hanušová.