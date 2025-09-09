Tragická nehoda na Královédvorsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé

Autor: iDNES.cz
  21:42
V úterý podvečer došlo na silnici I/37 na Královédvorsku k tragické dopravní nehodě dvou vozidel. Na místě zemřeli čtyři lidé, jedna osoba byla těžce zraněna. Příčinou a okolnostmi se budou zabývat kriminalisté.
Fotogalerie4

Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé. (9. září 2025) | foto: Policie ČR

,,Všechny složky IZS v úterý podvečer zasahovaly u střetu dvou osobních vozidel na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na Královédvorsku. Při dopravní nehodě došlo k úmrtí čtyř osob. Další osoba byla zraněna těžce a předána do péče zdravotníků,“ uvedla mluvčí Policie České republiky Andrea Muzikantová.

Doplnila, že případ si převzali trutnovští kriminalisté. Ti budou nyní intenzivně zjišťovat přesné příčiny a veškeré okolnosti této události a také to, co jí předcházelo.

Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé, na místě zasahovali hasiči.
Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé, na místě zasahovali hasiči.
Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé, na místě zasahovali hasiči.
Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé. (9. září 2025)
4 fotografie

,,Operační středisko vyslalo na místo všechny dostupné prostředky - čtyři posádky záchranářů, jednu lékařskou posádku, inspektora provozu a vzlétly dokonce dva vrtulníky. Zraněný muž utrpěl poranění horních i dolních končetin a pánve. Ve vážném stavu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Hasiči museli jednoho zraněného řidiče ze zdemolovaného vozidla vyprostit,“ uvedla zdravotnická záchranná služba na síti X.

Komunikace zůstává po dobu vyšetřování nehody nadále neprůjezdná, hasiči osvětlují místo zásahu. Provoz je odkláněn po objízdných trasách.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Tragická nehoda na Královédvorsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé

V úterý podvečer došlo na silnici I/37 na Královédvorsku k tragické dopravní nehodě dvou vozidel. Na místě zemřeli čtyři lidé, jedna osoba byla těžce zraněna. Příčinou a okolnostmi se budou zabývat...

9. září 2025  21:42

Čas nezastavíme, ale péčí o pleť ho můžeme zpomalit. Hydratace je základ, tvrdí vizážistky

Péče o pleť není jednorázová záležitost, ale celoživotní proces, který se postupně mění spolu s námi. Naše pokožka reaguje nejen na věk, ale také na životní styl, prostředí a hormonální změny.

9. září 2025  21:25

Niseko chce na zimu v Bedřichově zprovoznit alespoň dětskou část skiareálu

Developerská firma Niseko chce na zimu v Bedřichově v Jizerských horách zprovoznit na své náklady alespoň dětskou část skiareálu, jehož budoucnost je nejistá....

9. září 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Slezské zemské muzeum v Opavě rozšiřuje sbírky o historii opavských sušenek

Slezské zemské muzeum v Opavě chce rozšířit svůj sbírkový fond o předměty, které jsou spojené s tradicí výroby sušenek. Lidé mohou muzeu věnovat dobové...

9. září 2025  18:26,  aktualizováno  18:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

9. září 2025  19:28

Slezské divadlo Opava uvede premiéru komedie Odpočívej ve svém pokoji

Slezské divadlo Opava připravilo premiéru inscenace Odpočívej ve svém pokoji amerického dramatika a nositele Pulitzerovy ceny Davida Lindsay-Abaira. Poprvé ji...

9. září 2025  17:29,  aktualizováno  17:29

V obci Dolní Hradiště na Plzeňsku se 67 obyvateli budou v sobotu nové volby

Ve vesničce Dolní Hradiště na severním Plzeňsku, ve které žije 67 lidí, budou v sobotu nové volby do obecního zastupitelstva. Musí se konat kvůli úmrtí jednoho...

9. září 2025  16:57,  aktualizováno  16:57

Za inspirativní práci ocenili v Jihlavě pětici knihoven

Pět knihoven dnes v Jihlavě převzalo cenu Bibliotheca inspirans za to, že mohou být inspirací pro ostatní. Cenu uděluje Nadace OSF od roku 2022. Vyhlášení cen...

9. září 2025  16:51,  aktualizováno  16:51

Rožnov p. R. připravil první ročník participativního rozpočtu

Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku budou moci navrhnout projekty na oživení veřejného prostoru či zlepšení života ve městě. Radnice připravila první...

9. září 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:12

Takto vypadá nedávno zrekonstruovaná část hradu při vstupu z levé strany - nedá se tudy projít k zadní bráně, jedině tak v galoších.

vydáno 9. září 2025  18:11

Autobus na Mělnicku narazil do kolony aut, zdravotníci ošetřili 11 lidí

Nehoda autobusu a pěti osobních aut v úterý odpoledne uzavřela silnici I/9 u Kojetic na Mělnicku. Autobusu zřejmě přestaly fungovat brzdy a narazil zezadu do kolony vozidel, vyplývá z informací...

9. září 2025  16:12,  aktualizováno  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.