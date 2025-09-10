Nehoda se stala v podvečer v úterý na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře.
„Podle dosud provedeného šetření kriminalisté zjistili, že řidič vozidla značky Škoda Octavia jedoucí ve směru na Trutnov měl při průjezdu pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Ford Galaxy,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Andrea Muzikantová.
Dvaačtyřicetiletý řidič škodovky zemřel. Ve fordu cestovali čtyři muži, z nichž 31letý řidič a další dva spolujezdci ve věku 33 a 51 let závažným zraněním na místě dopravní nehody podlehli.
Čtvrtého, 33letého spolujezdce s těžkým zraněním přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Utrpěl poranění rukou i nohou a pánve, uvedli záchranáři. Mluvčí fakultní nemocnice Jan Špelda ve středu řekl, že muž je ve stabilizovaném stavu.
|
Tragická nehoda na Trutnovsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé
„U všech zemřelých byla nařízena soudní pitva. Obě vozidla kriminalisté zajistili k odbornému zkoumání,“ řekla mluvčí.
Jednoho z řidičů vyprostili z auta hasiči. Ti také už v úterý večer uvedli, že v době jejich příjezdu se několik zraněných nacházelo venku mimo auta.
Silnice byla po dobu šetření dopravní nehody uzavřená. Provoz na silnici I/37 byl dnes krátce před jednou hodinou ráno plně obnoven.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz