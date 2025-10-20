Kolový nakladač se vzpříčil o strom, pro zraněného dělníka letěl vrtulník

Autor:
  13:32aktualizováno  13:32
V lese poblíž stavby v Nové Pace na Jičínsku se dnes ráno zranil asi třicetiletý muž, který řídil malý kolový nakladač. Stroj s korbou vepředu se zaklínil mezi stromy tak nešťastně, že zadní náprava, kde seděl řidič, skončila ve výšce. Vrtulník přepravil zraněného do hradecké fakultní nemocnice.

Muž spadl z nakladače na stavbě u Nové Paky. | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nešťastná událost se stala před 9:00. Muže ze stroje spadl a zranil se, s jeho transportem pomohli hasiči.

„Pacient utrpěl poranění, jehož následkem došlo k rozsáhlé poruše hybnosti. Byl letecky přepraven s podezřením na neurologické postižení do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Kromě letecké záchranné služby byla na místě záchranářská posádka z Jičína.

„Jedná se o pracovní úraz. Zjistili jsme, že muž před jízdou alkohol nepil,“ řekl mluvčí jičínské policie Martin Stránský.

