Do staveniště u D35 najelo nákladní auto, nabouralo dva pracovní stroje

  16:42aktualizováno  16:42
Nejspíš málo pozorný byl dvaapadesátiletý šofér nákladního auta, který v Čistěvsi na Královéhradecku vjel do staveniště při budoucí dálnici D35. Naboural přitom dva odstavené pracovní stroje, odhadovaná škoda přesahuje 750 tisíc korun.
Nákladní auto vjelo do staveniště D35 u Čistěvsi na Královéhradecku.

Nákladní auto vjelo do staveniště D35 u Čistěvsi na Královéhradecku. | foto: Policie ČR

Nákladní auto vjelo do staveniště D35 u Čistěvsi na Královéhradecku.
Nákladní auto vjelo do staveniště D35 u Čistěvsi na Královéhradecku.
Nákladní auto vjelo do staveniště D35 u Čistěvsi na Královéhradecku.
Dálnice D35, úsek Sadová – Plotiště
Nehoda se stala na silnici I/35, a to v úseku, kde kvůli stavbě dálnice provoz vede mimo původní trasu komunikace.

„Řidič nákladního vozu značky DAF s návěsem dle prvotního šetření nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze a stavu komunikace a vjel přímo do prostoru staveniště, kde narazil pravou přední a boční částí vozidla do dvou pracovních strojů – finišeru a hutnícího válce,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Nikdo se nezranil. Policisté dali na místě řidiči dýchnout, zkouška byla negativní. Případ dál vyšetřují královéhradečtí dopravní policisté.

Stavbaři uzavřeli část silnice I/35 u Čistěvsi v květnu, doprava tam jezdí dočasně po nově vybudovaném bypassu. Uzavírka se týká křížení se silnicí III/3258, vedle křižovatky je staveniště.

