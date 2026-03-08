Vlak se na Hradecku srazil s autem, řidič nepřežil. Trať je uzavřená

Nehoda se stala okolo 12:50. Vlaková doprava na trati 021 v úseku mezi Třebechovicemi a hradeckou zastávkou Slezské Předměstí byla zastavena. Výluka má trvat podle Českých drah do 17:20. Místo vlaků jezdí náhradní autobusová doprava.
„Nehoda se stala na nechráněném železničním přejezdu bez závor opatřeném pouze varovnými světly. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřujeme,“ řekla Pižlová. Policie zjišťuje totožnost mrtvého.
Evakuačním autobusem hasiči převezli 75 cestujících z havarovaného vlaku do Hradce Králové.
„Jedna osoba bohužel svým zranění na místě podlehla,“ sdělila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová.
