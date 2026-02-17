Z náklaďáků padal led a autům rozbil čelní skla. Po jednom řidiči pátrá policie

Obě nehody se staly ve středu 11. února.
K první došlo kolem 6:30 na silnici I/35 na hlavním tahu mezi Turnovem a Jičínem, a to ve směru jízdy od Újezdu pod Troskami na obec Čímyšl.
„Dosud nezjištěnému nákladnímu vozidlu se během jízdy uvolnil z přívěsu kus ledu, který následně dopadl na čelní sklo projíždějícího vozidla značky Suzuki. Řidič nákladního vozidla z místa nehody odjel, aniž by zastavil a splnil povinnosti vyplývající ze zákona,“ uvedla mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.
Dechová zkouška ukázala, že řidič Suzuki alkohol před jízdou nepil. Škoda na osobním autě je 10 tisíc korun.
„Policie žádá případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v místě nehody a mohou přispět k objasnění celé události, aby poskytli jakékoli informace či případné záznamy z palubních kamer. Informace je možné sdělit na dopravním inspektorátu v Jičíně na telefonním čísle 974 533 250 nebo prostřednictvím linky 158,“ požádala mluvčí.
Šoféra náklaďáku našli později
Podobná situace se pak opakovala ve stejný den po 9:00 na silnici II. třídy v obci Verdek u Dvora Králové nad Labem.
„K dopravní nehodě došlo podle zjištěných skutečností tak, že z nákladního vozidla s návěsem se při projíždění pravotočivé zatáčky uvolnil led, který právě spadl na čelní sklo protijedoucího vozidla Dacia. Naštěstí ke zranění řidiče nedošlo,“ popsala mluvčí.
Řidič nákladního auta zřejmě tento incident nezaznamenal a pokračoval v jízdě dál. Dopravním policistům se jej podařilo poté vyhledat. Za tento přestupek mu ve správním řízení hrozí pokuta do 10 tisíc korun.
Podle zákona řidič nesmí řídit vozidlo, na němž je led, který by se mohl uvolnit a tím ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu. „Dbejte zákona a před jízdou si zkontrolujte motorové vozidlo, aby nedošlo k dopravní nehodě,“ vyzvala mluvčí.
