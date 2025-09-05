Nehoda se stala v hustém provozu na Gočárově okruhu v pondělí krátce po deváté ráno.
„Řidička osobního vozu Ford Mondeo pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy nejen dopravní situaci, ale ani svým schopnostem. Podle prvotního šetření při jízdě narazila do vozidla Škoda Superb, které zastavilo v levém jízdním pruhu před světelnou křižovatkou. Následně se měla pokusit z místa nehody odjet, přičemž zadní částí svého vozu narazila do Škody Octavia, která stála za ní,“ popsala mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Dechová zkouška ukázala nejprve hodnotu 3,62 promile alkoholu, později policisté při opakovaném měření zaznamenali dokonce 3,87 promile.
„Řidička odmítla podepsat výtisky zkoušek i podstoupit lékařské vyšetření. Na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda,“ řekla mluvčí.
Při nehodě se nikdo nezranil, celková škoda na třech autech se odhaduje na přibližně 120 tisíc korun.