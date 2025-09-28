Srážka vlaku a osobního auta zastavila trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:42aktualizováno  9:42
V úseku mezi Hradcem Králové a Opatovicemi nad Labem na Pardubicku je v neděli ráno zastavený železniční provoz kvůli střetu vlaku s osobním autem. Nehoda se stala na přejezdu v Hradci Králové za obchodem Hornbach. Řekla to policejní mluvčí Karolína Macháčková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nehoda se stala po 08:00. Řidič auta utrpěl lehké zranění. Lidem ve vlaku se nic nestalo. Dechová zkouška u řidiče i strojvedoucího byla negativní. Okolnosti nehody policie zjišťuje, dodala mluvčí.

Podle informací Českých drah se očekává na regionální trati omezení zhruba do 10:00. Osobní vlaky mezi Opatovicemi, Pohřebačkou a Hradcem Králové jezdí odklonem přes stanici Plačice odbočka.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

28. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

