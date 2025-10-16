Na trati u Hradce Králové srazil spěšný vlak člověka, provoz byl přerušen

Nehoda se stala zhruba v 17:15 v úseku Hradec Králové-Slezské Předměstí – Třebechovice pod Orebem. Člověk, kterého při pohybu v kolejišti srazil spěšný vlak, na místě zemřel.
|
Omezení se dotklo lokálních spojů i spěšných vlaků. Vlaky na trati začaly znovu jezdit až po 21:00.
