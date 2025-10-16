Na trati u Hradce Králové srazil spěšný vlak člověka, provoz byl přerušen

  22:02aktualizováno  22:02
Na železniční trati u Hradce Králové ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk po střetu s projíždějícím vlakem. Provoz na místě byl po nehodě zastaven, uvedla mluvčí královéhradecké policie Martina Jandová. Cestující jsou zatím přepravováni náhradní autobusovou dopravou.
Nehoda se stala zhruba v 17:15 v úseku Hradec Králové-Slezské Předměstí – Třebechovice pod Orebem. Člověk, kterého při pohybu v kolejišti srazil spěšný vlak, na místě zemřel.

Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku

Omezení se dotklo lokálních spojů i spěšných vlaků. Vlaky na trati začaly znovu jezdit až po 21:00.

