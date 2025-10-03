Škodovky po srážce skončily pod železničním náspem, jedna z nich zbourala značku

Autor:
  17:12aktualizováno  17:12
Poměrně neobvyklá nehoda se ve čtvrtek stala poblíž železniční zastávky v Hronově na Náchodsku. Srazily se tam dvě škodovky, které po nárazu skončily v příkopu mezi silnicí a náspem. Nikdo se nezranil.
Fotogalerie4

Dopravní nehoda v Hronově (2. října 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

K nehodě došlo ve čtvrtek po 13.00 na rovince v hronovské části Žabokrky, kde silnice II. třídy vede podél trati.

„Čtyřicetiletý řidič vozidla Škoda Karoq jedoucí ve směru na Polici nad Metují přejel do protisměrné části vozovky, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia. Nárazem byla vozila odmrštěna vlevo mimo komunikaci, kde ještě poškodila drážní dopravní značku Konec nástupiště,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Dopravní nehoda v Hronově (2. října 2025)
Dopravní nehoda v Hronově (2. října 2025)
Dopravní nehoda v Hronově (2. října 2025)
Dopravní nehoda v Hronově (2. října 2025)
4 fotografie

Hmotná škoda na autech činí zhruba 250 tisíc korun, na dopravní značce je pět tisíc. Alkohol u řidičů vyloučili policisté dechovou zkouškou.

„Věc jsme vyřešili příkazem na místě, pokuta činila tisíc korun,“ řekla mluvčí.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Velkého Poříčí a jednotka HZS Správy železnic. Nabouraná auta zasahovala do silnice a zčásti i do železniční trati. Po dobu zásahu hasičů kolem projížděly vlaky sníženou rychlostí.

„Hasiči provedli protipožární opatření na vozidlech. Po zadokumentování nehody policií jsme společně s odtahovou službou zajistili jejich vyproštění,“ uvedli krajští hasiči na Facebooku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Pražské letiště prožívá manévry, ale funguje. Policie i armáda řeší hrozbu drony

Policie v pátek večer na sociální síti X informovala o anonymní a neověřené výhrůžce o blížících se dronech na pražské letiště. „Máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké...

3. října 2025  18:52,  aktualizováno  19:07

Volby 2025 aktuálně: První hodiny ukázaly, že k urnám dorazilo nadprůměrně Čechů

První hodiny voleb do Poslanecké sněmovny ČR zatím předznamenávají vyšší volební účast, než tomu bylo před čtyřmi roky v tutéž dobu. Ta se většinou pohybuje nad 20 procenty a na řadě míst se tvoří...

3. října 2025  19:05

Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji tradičně provází nízká účast

Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji provází tradičně nízká účast. Například před volebním okrskem číslo 20 na sídlišti Chanov u Mostu se skupiny...

3. října 2025  17:24,  aktualizováno  17:24

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

2. října 2025  18:18,  aktualizováno  3.10 18:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zelený pruh, Praha 4

Volební místnost Zelený pruh Praha 4 - Václav Neckář

vydáno 3. října 2025  18:23

Sídliště Solidarita

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve škole na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v ulici Brigádníků 510/14.

vydáno 3. října 2025  18:23

Sídliště Solidarita

Pozor na žloutenku.Osvěta ve škole na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v ulici Brigádníků 510/14.

vydáno 3. října 2025  18:22

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: Do kdy jsou otevřené volební místnosti

Dnes začínají dvoudenní sněmovní volby 2025. Dveře více než tisícovky pražských volebních místností se otevřou v pátek odpoledne. Víte, kde je hledat a kdy jít svůj hlas odevzdat?

3. října 2025  5:47,  aktualizováno  18:19

Rakušan odvolil v Kolíně, volby podle něj rozhodnou o směřování země

V nynějších sněmovních volbách jde podle předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana o směřování země, o demokratickou většinu 101 z 200 poslanců,...

3. října 2025  16:29,  aktualizováno  17:07

Jak vyzrát na říjnové kapry? Máme zaručené tipy pro úspěšný lov

Začátek října představuje pro kapraře jedno z nejpříjemnějších a zároveň nejplodnějších období v roce. Voda se ochlazuje, což kapry nutí intenzivně se krmit a vytvářet si tukové zásoby na zimu. Tato...

3. října 2025  17:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z jednoho vytekla nafta, druhý se převrátil. Objížďku D8 zkomplikovaly kamiony

Na objížďce, kterou si vyžádala plánovaná uzavírka dálnice D8 mezi 80. a 87. kilometrem na Ústecku, dnes zablokoval silnici kamion ve směru z Chlumce do Petrovic. Z vozu unikla nafta, a tak musel...

3. října 2025  12:22,  aktualizováno  17:51

Ve zlínské nemocnici projevilo zájem volit 69 lidí, nejstarší voličce je 93 let

V Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně projevilo zájem volit ve sněmovních volbách 69 lidí. Z toho 57 pacientů je na zvláštním seznamu voličů, 12 lidí má...

3. října 2025  16:11,  aktualizováno  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.