Nejméně směsného odpadu v hradeckém kraji z měst měl loni Kostelec nad Orlicí

Nejméně směsného odpadu v Královéhradeckém kraji mezi městy nad 5000 obyvatel loni vyprodukoval šestitisícový Kostelec nad Orlicí na Rychnovsku. V černých popelnicích v Kostelci nad Orlicí skončilo v průměru 110,6 kilogramu směsného odpadu na obyvatele. Vyplývá to z krajských výsledků 12. ročníku soutěže Odpadový Oskar, kterou pořádá nezisková organizace Arnika. Cílem soutěže je motivovat obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství.
Ocenění mohou dostat obce, které produkují méně než 150 kilogramů směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Takové obce a města mají podle Arniky vysokou úroveň recyklace a v odpadovém hospodářství veřejnost dobře motivují a komunikují s ní.
Kostelec nad Orlicí produkci směsného odpadu meziročně snížil o 16 procent. Pomohlo to, že město předloni snížilo frekvenci svozu směsného odpadu na jednou za dva týdny. "Dalším krokem, který produkci směsného komunálního odpadu snížil, bylo v roce 2025 úspěšné zavedení svozu přímo od domů. Domácnosti mají u domu nádoby na papír, plasty a bioodpad," uvedla Arnika.
Za Kostelcem nad Orlicí se v kategorii měst umístilo dvanáctitisícové Vrchlabí na Trutnovsku s 129,5 kilogramu. Třetí příčku obsadil osmitisícový Červený Kostelec na Náchodsku, kde na obyvatele v průměru připadlo 136,9 kilogramu směsného odpadu.
Mezi obcemi od 1000 do 5000 obyvatel má nejlepší výsledky Hajnice na Trutnovsku s 96,5 kilogramu před Hostinným na Trutnovsku s 99,7 kilogramu a Javornicí na Rychnovsku se 101,3 kilogramu směsných odpadů.
V kategorii obcí do 1000 obyvatel měla loni nejméně směsného odpadu Trotina na Trutnovsku, a to 63,1 kilogramu na obyvatele a rok. Za ní následovaly krkonošský Černý Důl se 76,6 kilogramu a Čestice na Rychnovsku s 96,6 kilogramu. V Trotině a Černém Dole platí domácnosti za odpad podle objemu vyvezených nádob.
Za dlouholetou úspěšnou práci práci Arnika ocenila sedmitisícový Nový Bydžov na Hradecku. "Město už řadu let motivuje domácnosti k třídění. Slevou za dobré nakládání s odpady i tím, že mají nádoby na tříděný odpad blízko. Produkci odpadů město snížilo z 232 kilogramů na obyvatele v roce 2018 na 138 kilogramů v roce 2025," uvedla Arnika.