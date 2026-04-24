Nejvyšší ocenění hradeckého kraje získali ekolog Fanta a hrabě Kinský

Nejvyšší ocenění Královéhradeckého kraje, Řád Královéhradeckého kraje, získal ekolog Josef Fanta a hrabě František Kinský. Ve třech kategoriích kraj udělil 13 ocenění. Jsou mezi nimi vědci, sportovci či pedagogové, informovali dnes ČTK zástupci hejtmanství. Ocenění vzešli z nominací veřejnosti, institucí či organizací. Výběr schválili krajští zastupitelé. Udílení cen se uskutečnilo 23. dubna v zámecké jízdárně v Chlumci nad Cidlinou.
Lesník, vědec a ekolog krajiny Josef Fanta, který patří mezi významné osobnosti ochrany přírody v Česku, získal nejvyšší krajské ocenění za zásadní podíl na ochraně a obnově krkonošské přírody a celoživotní práci pro Krkonošský národní park (KRNAP). V roce 1963 stál u zrodu KRNAP.
"Za minulého režimu emigroval do Nizozemska, kde se vypracoval na uznávaného univerzitního profesora. Po sametové revoluci se vrátil do Krkonoš, kde významně přispěl k obnově poškozených lesních porostů a k přeměně smrkových monokultur na přírodě blízké lesy. Také díky jeho práci byly v roce 2002 Krkonoše staženy ze seznamu nejohroženějších národních parků světa," uvedlo hejtmanství.
Majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí František Kinský získal nejvyšší krajské ocenění za mimořádný přínos k záchraně, obnově a živému využívání kulturního dědictví a jeho otevření veřejnosti.
"V roce 2003 převzal od svého otce správu rodového majetku. Když byl kostelecký zámek po restituci vrácen rodině, stál před zásadním rozhodnutím, zda nechat chátrající budovu zaniknout, nebo jí vrátit život. Rozhodl se pro obnovu," uvedli zástupci kraje. Podle nich se zámek stal centrem kultury v regionu. Osm let byl také starostou Kostelce a od roku 2017 provází oblíbeným televizním dokumentárním seriálem Modrá krev, uvedlo hejtmanství.
Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně letos dostali dlouholetý ředitel Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově Vladimír Blažej, osobnost střeleckého sportu Jaroslav Frýda, lékař Viktor Chrobok, zakladatelka královéhradeckého centrum pro postižené děti Prointepo Jarmila Karpašová a frontman kapely Chinaski a jičínský rodák Michal Malátný.
Medaili Královéhradeckého kraje II. stupně získali spisovatel Josef Lukášek, bývalý dlouholetý ředitel krajských hasičů František Mencl, bývalý ředitel Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí Václav Pavelka za šíření sokolské myšlenky, dále také právník Michal Šimůnek, krkonošský speleolog Radko Tásler a sochař a restaurátor Petr Heber.
Nejvyšším krajským vyznamenáním je Řád Královéhradeckého kraje, který kraj uděluje za mimořádné zásluhy a celoživotní přínos. Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně a II. stupně jsou určené osobnostem, jejichž práce významně obohatila život v regionu.
Řád Královéhradeckého kraje, Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně a Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně kraj udílí od roku 2022. Od roku 2013 do roku 2021 kraj udílel Pamětní medaili hejtmana.