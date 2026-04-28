Některé obce v hradeckém kraji připravují připomínky k větrným elektrárnám

Většina obcí v Královéhradeckém kraji se s návrhem zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren teprve seznamuje. Některé zvažují plán připomínkovat, zjistila ČTK. Podle vládního návrhu by v kraji mohly akcelerační zóny pro větrné elektrárny vzniknout na Trutnovsku. Podle zástupců kraje by jich mohlo být pět. Připomínky lze uplatnit do 1. června.
Jedna z akceleračních zón by se měla týkat trutnovské městské části Studenec. Místostarosta Trutnova Tomáš Eichler (Piráti) ČTK řekl, že radnice bude návrh připomínkovat. Vadí jí zejména plánovaný odstup od obydlené oblasti, který je v návrhu stanoven na 500 metrů. "Bojujeme o to, aby se nezhoršil život lidí, aby měli zachovanou kvalitu života. Pokud by měl mít Studenec ze tří stran ve vzdálenosti 500 metrů větrné elektrárny, tak to je špatně. Proto se musíme proti tomu v zájmu občanů ohradit," řekl místostarosta. Podle něj existují vhodnější místa pro stavbu větrníků.
Eichler podotkl, že vládní návrh nevychází z předchozí komunikace s obcemi. "Kdyby se s námi bavili předem, myslím si, že bychom jim některé věci dokázali vysvětlit a návrh by vypadal výrazně jinak. Podle nás jsou v návrhu věci, které vyplývají z neznalosti místa," řekl ČTK Eichler.
S návrhem se seznamují také představitelé obce Hajnice na Trutnovsku. "Pracovní schůzku k tomu chystáme, pak se uvidí, co dál. S názorem obyvatel se začínám seznamovat," řekl ČTK hajnický starosta Petr Červený (nestr. za ODS).
Jedna z fungujících větrných elektráren v kraji je od roku 2014 u obce Vítězná u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku. Jedná se o jednu turbínu. Návrh tam počítá s další výstavbou. Starosta Vítězné Petr Hrubý (LES) považuje za logické, že se obec v návrhu objevila. Podle něj drtivá většina obyvatel obce s provozem větrné elektrárny problém dosud neměla.
"Jedna větrná elektrárna tady už je, měly tam být dvě, kapacita existuje. Nejsem v zásadě proti," řekl ČTK Hrubý. Podle něj zastupitelstvo bude návrh řešit na červnovém zasedání. "V zastupitelstvu přes dva roky projednáváme změnu územního plánu s možností výstavby asi dvou větrných elektráren. Pro nás akcelerační zóna není něčím, co by mělo změnit postoj obce," řekl Hrubý. Skupina větrných elektráren v kraji funguje také u Zlaté Olešnice na Trutnovsku.
Podle hejtmanství je v kraji 14 akceleračních zón pro obnovitelné zdroje, z toho pět pro větrné elektrárny. "Krajský úřad vydá k navrženým 14 akceleračním oblastem v regionu stanoviska do 14. května. Budou zohledňovat dotčené úseky životního prostředí, a to ochranu přírody, krajiny, lesa, zemědělského půdního fondu a vody. Zároveň se vyjádří i Rada Královéhradeckého kraje," dodal mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Vládní návrh počítá v Česku s 80 akceleračními zónami, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných elektráren. Dalších více než deset zón má usnadnit budování solárních elektráren.