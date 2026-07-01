Nemocnice Jičín má magnetickou rezonanci, měla by zkrátit čekací doby

Oblastní nemocnice Jičín dnes oficiálně zahájila provoz magnetické rezonance. Nové pracoviště za 46 milionů korun by mělo zlepšit zdravotní péči v regionu a zkrátit čekací doby na vyšetření pacientů v celém kraji. Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nemocnice Jičín má spádovou oblast asi s 80.000 obyvateli, uvedlo hejtmanství.
Z nemocnic patřících Královéhradeckému kraji disponují magnetickou rezonancí nemocnice v Náchodě a Trutnově. Čekací doba se u nich nyní pohybuje od osmi do deseti týdnů. "Pro pacienty z Jičínska to znamená kratší cestu za péčí, pro nemocnici rychlejší diagnostiku a pro krajský systém zdravotnictví efektivnější využití kapacit," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Nový přístroj by měl vyřešit také komplikace s převozy pacientů. "Transportovat hospitalizované pacienty na vyšetření do jiných měst bylo náročné jak pro personál, tak pro zdravotnickou záchrannou službu, která musela zajišťovat doprovody. Vlastní magnetická rezonance přímo v budově tak procesy zrychlí a zjednoduší," uvedl ředitel Oblastní nemocnice Jičín Daniel Malý.
Pracoviště zatím funguje v jednosměnném provozu s kapacitou přibližně 12 pacientů denně. Minimálně dva termíny denně jsou rezervované pro akutní případy z lůžkových oddělení, zbytek pokryje ambulance.
Jičínské pracoviště se zaměří především na vyšetření mozku, páteře a velkých kloubů. "S ohledem na zaměření operativy jičínské nemocnice bude pracoviště zajišťovat také detailní zobrazení pánve pro onkologické a gynekologické pacienty, vyšetření jater pro gastroenterologii a vyšetření krku pro potřeby oddělení ORL," uvedla mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzová.
Magnetická rezonance umožňuje vyšetření celého těla, zejména nervové soustavy, měkkých tkání pohybové soustavy, břicha a pánve. Oproti rentgenovým vyšetřením včetně výpočetní tomografie (CT) je její výhodou nepřítomnost rentgenového záření.