Nemocnice Jičín spustila magnetickou rezonanci, zkrátí čekací doby na vyšetření

Oblastní nemocnice Jičín zahájila provoz pracoviště magnetické rezonance. Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením cestovat nejčastěji do Libereckého a Středočeského kraje nebo do Hradce Králové. ČTK o tom informovala mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzová. Magnetická rezonance v jičínské nemocnici funguje od 1. června ve zkušebním provozu.
"Pro nemocnici i celý region se jedná o zásadní milník, protože tento důležitý diagnostický nástroj zde dosud citelně chyběl," uvedla Prouzová. Nemocnice má spádovou oblast, ve které žije kolem 80.000 lidí.
Nový přístroj by měl vyřešit také komplikace spojené s převozy pacientů. "Největší objem pacientů generuje naše neurologie. Transportovat hospitalizované pacienty na vyšetření do jiných měst bylo náročné jak pro personál, tak pro zdravotnickou záchrannou službu, která musela zajišťovat doprovody. Vlastní magnetická rezonance přímo v budově tak procesy zrychlí a zjednoduší," uvedl ředitel Oblastní nemocnice Jičín Daniel Malý.
Pracoviště zatím funguje v jednosměnném provozu s kapacitou přibližně 12 pacientů denně. Minimálně dva termíny denně jsou rezervované pro akutní případy z lůžkových oddělení, zbytek pokryje ambulance. "Jičínské pracoviště se zaměří především na vyšetření mozku, páteře a velkých kloubů. S ohledem na zaměření operativy jičínské nemocnice bude pracoviště zajišťovat také detailní zobrazení pánve pro onkologické a gynekologické pacienty, vyšetření jater pro gastroenterologii a vyšetření krku pro potřeby oddělení ORL," uvedla Prouzová.
Vyšetření je možné absolvovat pouze na základě indikace od specializovaného lékaře, například neurologa, ortopeda či chirurga. Na rozdíl od některých jiných screeningových programů je pro vyšetření na magnetické rezonanci potřeba papírová žádanka.
"Očekává se, že spuštění nového přístroje přispěje v Královéhradeckém kraji k lepšímu rozložení čekacích dob a zkrácení termínů pro plánovaná vyšetření," dodala Prouzová. Kraj má nemocnice také v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Náchodě. Pod náchodskou nemocnici spadá i rychnovská. Vyšetření magnetickou rezonancí v krajských zdravotnických zařízeních dělá kromě jičínské nemocnice také Oblastní nemocnice Náchod a Trutnov, kde se čekací doba pohybuje od osmi do deseti týdnů. Největším zdravotnickým zařízením v kraji je státní Fakultní nemocnice Hradec Králové.