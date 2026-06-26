Nemocnice Náchod bude mít jako první krajská nemocnice robotický operační systém

Oblastní nemocnice Náchod bude mít jako první nemocnice Královéhradeckého kraje robotický operační systém. První operace, které významně zkracují dobu hospitalizace a rekonvalescence pacienta, by s ním chtěli náchodští lékaři udělat na podzim. Při dnešním podpisu smlouvy na dodávku přístroje to uvedli představitelé kraje a nemocnice. V Královéhradeckém kraj má zatím dva robotické operační systémy státní Fakultní nemocnice Hradec Králové, která je pořídila v letech 2016 a 2023.
Dodavatelem robotického systému pro Náchod bude společnost MGVIVA. Nemocnice za přístroj od čínského výrobce EDGE Medical zaplatí 37 milionů korun bez DPH, součástí kontraktu je také nákup instrumentária a servis přístroje na osm let. Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem.
Lékař robotickým centrem operuje pomocí čtyř ramen, která vpichy v těle pacienta provádějí vlastní operační výkon. Ramena s operačními nástroji operatér ovládá joysticky ze speciální konzole, jako by nástroj sám držel v ruce. Operační výkon v těle pacienta operatér vidí trojrozměrně na obrazovce. Pacientovi po operaci zbude pouze několik vpichů. Robotické operace přinášejí méně bolesti, nižší ztrátu krve, nižší riziko pooperační infekce, menší operační ránu.
Operačního robota budou Náchodští využívat k chirurgické, urologické a gynekologické operativě. Půjde například o operace žaludku, břišní či brániční kýly, kolorektální zákrok, operaci prostaty nebo gynekologické výkony.
"Pořízení robotického systému do náchodské nemocnice je v oblasti zdravotní péče v našem kraji velkým skokem vpřed," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Náchodská nemocnice s pořízením robotického operačního systému počítala již před lety, kdy se projektovaly nové pavilony J a K vybudované v letech 2018 až 2020. V jejich centrálních operačních sálech má nové zařízení již určené místo. "Naši lékaři se v uplynulém období seznamovali s robotickou operativou a různými typy přístrojů v ČR i v zahraničí, například v Itálii nebo sousedním Polsku," uvedl ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.
Dodavatel má na dodání přístroje do náchodské nemocnice osm týdnů. Lékaři budou mít zpočátku k dispozici tréninkovou konzoli, na které je čeká nácvik robotických operací. Přechod na robotický operační systém usnadní náchodským lékařům jejich zkušenosti s laparoskopickými operacemi, uvedla nemocnice.
Fakultní nemocnice Hradec Králové disponuje dvěma robotickými systémy Da Vinci Xi od americké firmy Intuitive Surgical, ročně s nimi udělá stovky operací. V projektu výstavby a modernizace chirurgických oborů za 4,5 miliardy korun nemocnice počítá s pořízením třetího robotického systému, řekla dnes ČTK mluvčí nemocnice Nikola Bánská. Stavba chirurgického komplexu má být hotová do konce roku 2028.