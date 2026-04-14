V Náchodě přistaví pavilon interny a onkologie, nemocnici čeká přesun oddělení

Zakázku na druhou etapu modernizace náchodské nemocnice vyhrálo sdružení firem Geosan a Bak, které před necelými šesti lety vybudovalo i první dva nové pavilony.
Rada kraje o výsledku tendru rozhodla už v polovině března, vítěze hejtmanství zveřejnilo po uplynutí odvolacích lhůt. Další dva uchazeče kraj z tendru vyloučil, protože překročili maximální cenu zakázky.
„Z pohledu zdravotnictví je to obrovská investice, ale je to investice, která dává smysl. Nedávno jsme v areálu náchodské nemocnice zahájili výstavbu výjezdové základny záchranky, máme tam nový urgentní příjem. Toto bude poslední klíčová část modernizace,“ upozornil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Kraj do přestavby své největší nemocnice investoval už kolem dvou miliard korun. Stavba první etapy dokončená v roce 2020 stála 1,33 miliardy bez daně a dalších 400 milionů si vyžádal nákup vybavení. Loni otevřený urgentní příjem přišel na necelých 100 milionů, vedle toho se budoval nový stravovací provoz a parkovací dům, oba zhruba po 50 milionech.
20. ledna 2025
Zakázku na dostavbu druhé etapy vysoutěžil kraj za 1,53 miliardy bez daně. „Předpokládáme, že dalších 200 milionů korun bude stát vybavení zdravotnickou technikou a nábytkem,“ uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Kraj nyní finalizuje smlouvy se zhotovitelem a soutěží technický dozor. Stavbaři se sice mají dát do práce začátkem června, avšak nový pavilon letos ještě s jistotou růst nezačne. Nejprve je třeba připravit prostory pro přesun stávajících provozů z budov určených k demolici. Pavilon D pochází ze 70. let, pavilon E z 20. let minulého století.
„Dlouhodobě se připravujeme na to, abychom zvládli provoz nemocnice po celou dobu výstavby. Některá oddělení jsme již přesunuli, další to teprve čeká. Do horního areálu nemocnice se přesune onkologie a celé IT oddělení. Přípravné práce v areálu budou probíhat půl roku,“ upozornil ředitel nemocnice Jan Mach.
Stavbaři musejí v pavilonu A připravit nové prostory pro endoskopické centrum. V budově K musí vybudovat sklady, šatny a prostory pro ambulance a poradny. K pavilonu C musejí také přistavět únikové schodiště, protože jedna ze stávajících únikových cest vede přes objekt, který se bude bourat.
Hlavní práce začnou v zimě
Samotná demolice pavilonů D a E nejspíš začne až na přelomu roku. Se zakládáním nové budovy lze počítat na jaře. Práce mají celkově trvat 3,5 roku včetně zkušebního provozu. Po dokončení pavilonu nemocnice zcela opustí horní areál, který už technicky nevyhovuje.
Přestěhováním pracovišť se zvýší komfort pro pacienty i personál. Odpadnou přesuny zdravotníků i převozy pacientů. Nemocnice už dříve spočítala, že provozní úspory dosáhnou až 34 milionů korun ročně.
„V novém pavilonu vznikne například oddělení onkologie, rozšíří se zde prostory pro ambulance, interní lůžkové oddělení a vznikne zde také celé laboratorní patro,“ popsal Jan Kříž.
Do objektu se přesune také urologie a z Jaroměře sem přesídlí léčebna dlouhodobě nemocných. Pavilon navíc umožní rozšířit dětské oddělení. Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením kraje. Spádová oblast zahrnuje 200 tisíc obyvatel, v některých oborech až 250 tisíc.
V horním areálu možná postaví byty
Až se podaří vystěhovat horní areál, čeká ho s největší pravděpodobností demolice. Hejtmanství uvažuje o jeho přeměně na bydlení. Jedná se totiž o poměrně atraktivní lokalitu blízko centra i přírodě.
Stavět by tam mohlo město, nebo i sám kraj, který nedávno přijal strategii dostupného bydlení. Během deseti let chce investovat 2 miliardy korun do výstavby zvýhodněných bytů pro klíčové profese ve zdravotnictví, školství nebo sociálních službách. Jednou ze zamýšlených lokalit je právě areál po části náchodské nemocnice.
„Je to určitě dobrá myšlenka, protože služební byty jsou jedním z benefitů, které nám pomáhají nalákat do Náchoda absolventy medicíny. Nemocnice si pronajímá přes dvě desítky bytů, které pak podnajímáme našim zaměstnancům,“ kvitoval záměr ředitel Mach.